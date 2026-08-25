Un forte boato ha interrotto la quiete notturna di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est di Roma, dove una bomba carta è esplosa davanti a un condominio in via Grottaglie. L'episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 24 e il 25 agosto 2026, ha causato danni al cancello dell'edificio, ma fortunatamente non ha provocato feriti tra i residenti. L'ordigno, probabilmente un grosso petardo, ha lasciato segni evidenti sulla struttura d'ingresso del palazzo.

La segnalazione dell'accaduto è giunta alle forze dell'ordine nel pomeriggio del 25 agosto, tramite un residente che ha allertato la stazione dei Carabinieri.

Nessun abitante del condominio aveva contattato direttamente il numero di emergenza 112 subito dopo l'esplosione. Interrogati dai militari, i residenti non hanno fornito elementi utili per individuare possibili sospetti. Sul luogo, i Carabinieri hanno avviato i rilievi tecnici e proceduto al sequestro dei residui del materiale esplosivo, elementi cruciali per le successive analisi investigative.

Le indagini e la ricerca dei responsabili

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e identificare i responsabili sono coordinate dalla Procura di Roma. Un ruolo fondamentale in questa fase è ricoperto dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente ogni fotogramma nella speranza di individuare dettagli utili.

Le prime ricostruzioni ipotizzano che l'ordigno sia stato lanciato da un uomo, il quale si sarebbe poi dato alla fuga insieme a un complice. Questa pista è al vaglio degli investigatori, che cercano conferme attraverso le immagini e altre testimonianze.

Il contesto dell'esplosione a Prato Fiorito

Via Grottaglie si trova nella zona di Prato Fiorito, adiacente al quartiere di Tor Bella Monaca, una delle periferie romane spesso sotto i riflettori per episodi legati alla criminalità. Questo contesto spinge gli investigatori a considerare diverse ipotesi sul movente dell'attacco. Tra le possibilità, vi è quella di un avvertimento, potenzialmente collegato a questioni criminali o a traffici illeciti, come lo spaccio di droga.

Tuttavia, al momento, non sono emersi elementi concreti dalle testimonianze raccolte che possano confermare in modo definitivo questa o altre piste. Le forze dell'ordine proseguono con la massima cautela nell'attività investigativa, per fare piena luce sull'accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.