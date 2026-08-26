Una tragedia della strada ha colpito duramente la comunità di Sannicandro di Bari, nel Barese, nella notte tra il 25 e il 26 agosto. Intorno alla mezzanotte, sulla provinciale 236, si è consumato un grave incidente stradale che ha strappato la vita a due persone: un uomo di 52 anni e la sua figlia di appena 14 anni. Le due vittime viaggiavano a bordo di un'autovettura insieme alla madre della giovane, che è stata prontamente soccorsa dal personale del 118. Le sue condizioni, sebbene richiedano attenzione, non desterebbero particolari preoccupazioni, un piccolo barlume di speranza in un contesto di immenso dolore.

La dinamica e i primi soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sulla quale viaggiava la famiglia è uscita di strada in un tratto della provinciale 236, all'altezza di una rotatoria, per poi ribaltarsi violentemente. L'impatto è stato fatale per il padre e la figlia. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione per le due vittime si è rivelato purtroppo inutile. La donna, unica sopravvissuta all'impatto, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi ad accertamenti medici.

Le indagini per chiarire le cause

Sulla dinamica esatta dell'incidente sono in corso approfondite indagini condotte dai carabinieri.

Al momento, non viene esclusa l'ipotesi che il veicolo possa aver sbandato autonomamente, perdendo il controllo e uscendo dalla carreggiata prima di ribaltarsi. Gli accertamenti tecnici e i rilievi sul luogo della tragedia proseguono con l'obiettivo di determinare con precisione le cause esatte che hanno portato a questo fatale evento.

La notizia di questa terribile tragedia ha profondamente scosso la comunità locale di Sannicandro di Bari, che si è immediatamente stretta nel dolore attorno ai familiari delle vittime, offrendo supporto e vicinanza in questo momento di profonda disperazione. Per consentire le delicate operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo incidentato e i rilievi approfonditi da parte delle forze dell'ordine, la provinciale 236 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per diverse ore, un provvedimento necessario per garantire la massima sicurezza e l'accuratezza delle indagini.