La Uil Basilicata ha riaffermato con forza il proprio impegno nella prevenzione e protezione delle donne contro la violenza, un tema di drammatica attualità. Questa urgenza è stata evidenziata da un grave episodio avvenuto a Tito, in provincia di Potenza. Il segretario generale Vincenzo Tortorelli ha rilasciato una dichiarazione il 21 agosto 2026, richiamando l'attenzione sulla tragica morte di una donna di 57 anni nella sua abitazione. La vittima presentava un grave trauma al volto; i soccorsi, allertati dal marito e dal figlio presenti in casa, nonsono riusciti a rianimarla.

Le indagini sono tuttora in corso e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi investigativa.

L'impegno della Uil contro la violenza di genere

Vincenzo Tortorelli ha evidenziato come "la gravissima notizia che arriva da Tito ripropone, in attesa che le indagini ricostruiscano con precisione quanto accaduto, l’emergenza della violenza contro le donne e dei femminicidi anche in Basilicata". Questa dichiarazione sottolinea l'attualità di un fenomeno che richiede risposte urgenti. Il sindacato ha ribadito la sua ferma volontà di contrastare la violenza sulle donne, sia negli ambienti lavorativi che nella società civile. La Uil si impegna a sostenere attivamente la prevenzione, la protezione e l'autonomia femminile, sollecitando al contempo le istituzioni a intervenire con maggiore tempestività ed efficacia per prevenire tali tragedie e offrire supporto alle vittime.

La campagna "Il tuo no diventa noi"

In questo quadro di rinnovata urgenza e impegno, Tortorelli ha richiamato l'attenzione sulla campagna nazionale "Il tuo no diventa noi", un'iniziativa lanciata dalla Uil lo scorso 8 luglio. La campagna è ideata per combattere la violenza di genere e le discriminazioni sul lavoro che spesso ne sono correlate. Gli obiettivi primari della campagna sono stati definiti con chiarezza: "il rifiuto della violenza, la parità sul lavoro e l’azione collettiva". Attraverso questa iniziativa, la Uil intende rafforzare la consapevolezza e promuovere strumenti concreti ed efficaci per la prevenzione e la tutela delle donne, un tema che continua a richiedere massima attenzione e risposte coordinate sia a livello nazionale che locale.

I dettagli dell'episodio di Tito

L'episodio che ha scosso la comunità di Tito, in provincia di Potenza, riguarda la tragica morte di una donna di 57 anni, avvenuta nella sua abitazione. Al momento del decesso, erano presenti in casa il marito e il figlio, i quali hanno allertato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, la donna è deceduta sul posto. È stato riscontrato un grave trauma al volto, un dettaglio che ha focalizzato l'attenzione degli investigatori. Le autorità competenti stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dei fatti e, al momento, non viene esclusa alcuna pista investigativa.