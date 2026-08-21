La Questura di Crotone ha accertato gravi irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza di una discoteca locale, un intervento scaturito da un presunto episodio di "Codice Rosso" verificatosi nelle vicinanze del locale. L'indagine, condotta dalla Divisione Pasi della Questura con il supporto della Squadra Mobile, ha portato a significative conseguenze.

Il locale in questione non è nuovo alle attenzioni delle autorità: già lo scorso 17 agosto, il Questore Renato Panvino aveva emesso un provvedimento di chiusura per quindici giorni a seguito di una rissa scoppiata all'interno della struttura.

Le recenti verifiche hanno culminato nella denuncia di due dipendenti e nell'applicazione di sanzioni amministrative per oltre diecimila euro a carico del titolare dell'attività commerciale.

Irregolarità accertate e provvedimenti

Gli accertamenti della Divisione Pasi hanno rivelato che due dipendenti della discoteca operavano come addetti alla sicurezza senza possedere la necessaria licenza prefettizia. Ulteriormente, quattro addetti alla vigilanza, impiegati come "buttafuori", sono risultati sprovvisti dell'iscrizione nell'apposito elenco della Prefettura. Per tali violazioni, i due dipendenti sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria.

Il titolare della discoteca è stato colpito da una sanzione di 1.666,67 euro per aver impiegato personale non registrato e per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie.

A questa si aggiunge una sanzione in solido di 8.333,35 euro, imputata per le violazioni commesse dai quattro addetti abusivi. La Questura ha inoltre provveduto a inoltrare una segnalazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di avviare i procedimenti relativi a possibili casi di lavoro nero. Sarà altresì valutata l'eventuale revoca della licenza commerciale del locale.

Controlli estivi e attività di prevenzione

L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli amministrativi intensificato dalla Questura di Crotone durante la stagione estiva. Tale iniziativa è volta a garantire il rispetto delle normative vigenti nei locali di intrattenimento e negli esercizi pubblici, luoghi di aggregazione particolarmente frequentati nel periodo.

Nel corso della medesima giornata in cui sono stati effettuati i controlli presso la discoteca, le forze dell'ordine hanno identificato complessivamente 699 persone, di cui 125 sono risultate con precedenti in banca dati. Sono stati inoltre controllati 331 veicoli e svolti accertamenti domiciliari su individui sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Le attività di verifica amministrativa e le indagini proseguiranno con l'obiettivo di accertare ulteriori responsabilità e di valutare la piena regolarità della licenza commerciale della discoteca coinvolta, assicurando il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica.