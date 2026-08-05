Un vigile urbano di Catania è stato vittima di una violenta aggressione nel pomeriggio del 4 agosto, sul lungomare della Plaia, per mano di un parcheggiatore abusivo. L'episodio si è verificato quando l'agente, nel corso dei controlli volti a contrastare l'attività illecita, ha invitato il posteggiatore a interrompere la sua condotta. In risposta, l'uomo ha raccolto una grossa pietra da terra e ha colpito il vigile in fronte, causando gravi lesioni.

Le condizioni dell'agente e l'intervento delle autorità

L'agente ferito è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania.

I medici hanno riscontrato una frattura nella zona orbitale di un occhio, evidenziando la gravità dell'impatto. Il parcheggiatore abusivo, in un evidente stato di alterazione psicologica, è stato immediatamente bloccato da altri vigili urbani presenti sul luogo dell'aggressione. A seguito del suo stato, l'uomo è stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), misura necessaria per la sua condizione.

La stretta sui parcheggiatori abusivi a Catania: controlli e sanzioni

L'aggressione subita dall'agente si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Catania, considerato una delle principali criticità legate al degrado urbano e alla percezione di insicurezza in città.

La polizia locale ha intensificato le operazioni di controllo nelle aree maggiormente interessate, con un'azione mirata a ripristinare la legalità. Nel corso di queste recenti verifiche, sono state elevate complessivamente 39 sanzioni nei confronti di soggetti sorpresi a esercitare abusivamente l'attività.

Le operazioni hanno portato anche alla notifica di 18 ordini di allontanamento immediato e al sequestro di somme di denaro ritenute provento dell'attività illecita. Le aree interessate dai controlli sono state numerose e diffuse su tutto il territorio cittadino, includendo via Lavandaie, via Santa Sofia, via Dusmet, via Luigi Sturzo, via Del Rotolo, via Pardo, via Puccini, via Cristoforo Colombo, via Gambino, corso Sicilia, l'area parcheggio Lidl, viale Kennedy, viale Alcide De Gasperi, piazza Carlo Alberto, piazza Del Tricolore, piazza Borsellino, piazza Verga, piazza Grenoble e piazza Manganelli.

Oltre alle sanzioni specifiche per l'abusivismo, sono state accertate anche 54 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 48.146 euro.

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza, che ha inasprito le sanzioni nei confronti dei parcheggiatori abusivi, specialmente nei casi di reiterazione delle condotte illegali. Questa offensiva mira a rafforzare il presidio del territorio e a garantire ai cittadini un utilizzo più sicuro e libero degli spazi pubblici.