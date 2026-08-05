Un bambino di dieci anni, la cui scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso la comunità di Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, è stato ritrovato incolume nella mattinata del 6 agosto 2026. Il minore era sparito dalla sera precedente, scatenando un'ampia mobilitazione. L'allarme era scattato quando i genitori, preoccupati, non lo avevano visto rientrare dopo essere uscito a giocare nel cortile di casa, intorno alle 20:30.

Le ricerche e il ritrovamento

Le ricerche, avviate con tempestività, hanno visto l'attivazione del piano provinciale per le persone scomparse da parte della prefettura, circa due ore dopo la segnalazione.

Un imponente dispositivo di soccorso si è messo in moto, coinvolgendo attivamente vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e un gran numero di volontari. Per setacciare ogni angolo della zona circostante l'abitazione del bambino, sono stati impiegati anche droni e specializzate unità cinofile, fondamentali per la perlustrazione di aree difficili.

Il contesto operativo e la collaborazione tra enti

La vasta mobilitazione ha visto un'efficace collaborazione tra i diversi enti e le forze dell'ordine, che hanno operato in stretto coordinamento per l'intera durata della notte, fino al lieto fine del ritrovamento. Questa azione congiunta e sinergica è stata cruciale per localizzare il minore e confermarne le ottime condizioni di salute.

Il successo dell'operazione sottolinea l'importanza del piano provinciale per le persone scomparse, un protocollo che garantisce una risposta rapida e ben orchestrata tra istituzioni locali e squadre di soccorso, essenziale per massimizzare le possibilità di un ritrovamento sicuro.

L'episodio, avvenuto nel comune di Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, rientra pienamente nell'ambito di competenza delle autorità provinciali per la gestione di tali emergenze. La vicenda si è conclusa con un esito felice e rassicurante, a testimonianza dell'efficacia dell'intervento tempestivo e del coordinamento impeccabile di tutte le forze coinvolte.