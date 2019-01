Annuncio

Annuncio

Fragranti e gustosissime, le polpette di melanzane rappresentano una succulenta alternativa a quelle di carne. Una sfoglia croccante e stuzzicante, racchiudendo in sé un cuore di melanzane soffice e delizioso, conquisterà il palato di grandi e piccini che non resisteranno a mangiare le polpette una dopo l'altra. Questa ricetta poi è anche più leggera delle classiche polpette di carne, è benefica perché contiene la presenza delle melanzane con i loro sani nutrienti ed è vegan, quindi idonea per coloro che non vogliono consumare carne.

Analizziamo qui di seguito il procedimento per cucinare delle gustosissime polpette di melanzane [VIDEO].

Lista degli ingredienti per le polpette di melanzane

- 3 melanzane

- 2 uova

- 2 fette di pane

- 80 grammi di scamorza

- 50 grammi di pecorino

- 20 grammi di farina

- basilico

- olio di semi

- sale q.b.

Advertisement

- pepe q.b.

Le dosi consigliate sono per 18 polpette.

Procedimento per la preparazione delle polpette di melanzane

Per prima cosa, iniziare a preparare le melanzane, lavandole sotto l'acqua corrente e tagliandole a tocchetti. Sbollentare gli ortaggi in una pentola con acqua salata e cuocere per 10 minuti circa. Sgocciolare le melanzane e adagiarle in un recipiente, lasciandole riposare per un'oretta. Quando si saranno raffreddate, strizzare le melanzane con le mani per eliminare ulteriore acqua in eccesso. Ammorbidire il pane nell'acqua, strizzare e adagiare in una ciotola con i tocchetti di melanzane. Introdurre anche le uova, il parmigiano, il basilico, il sale e il pepe. Mischiare bene tutti gli ingredienti, creando un composto omogeneo. Quando l'impasto [VIDEO]avrà assunto una consistenza compatta, formare delle polpette circolari e rotolarle in abbondante farina.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per compattare maggiormente le polpette, riporle in frigorifero e lasciarle riposare per una ventina di minuti. Friggere le polpette di melanzane in una padella ricca di olio di semi, lasciando cuocere i vari lati e girando di tanto in tanto per uniformare la cottura. Completata la cottura e a doratura ultimata, prelevare le polpette e adagiarle su di un piatto ricoperto di carta assorbente. Servire in tavola ben calde.

Suggerimenti

Per rendere ancor più leggere ma altrettanto deliziose le polpette di melanzane, è possibile svolgere la cottura in forno anziché friggerle. La cottura andrà effettuata in forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti circa. Così questo piatto "passepartout", perfetto come antipasto, secondo piatto o contorno, risulterà anche dietetico.