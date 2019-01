Annuncio

Annuncio

Il risotto al pomodoro con calamaretti spillo, una ricetta squisita proposta anche nella puntata de "La prova del cuoco" di oggi dallo chef Ivano Ricchebono, cattura l'appetito di tutti. Un primo piatto [VIDEO]corposo e delicato al tempo stesso, che racchiude in sé tutto il sapore del mare, grazie alla presenza dei calamaretti spillo. Questo tipo di pesce di dimensioni ridotte risulta molto gustoso ed è idoneo per una cottura veloce, che ne esalta le qualità organolettiche.

Il vino bianco e le foglie di prezzemolo tritate aromatizzano ancor più il succulento risotto, perfetto per essere servito in tavola a pranzo, a cena o durante una ricorrenza speciale.

Advertisement

Lo chef per questo risotto ha selezionato calamari piccini e pomodorini Piccadilly proprio per la loro genuinità, perfetta per ottenere il massimo risultato in cucina.

Lista degli ingredienti per la preparazione del risotto

- 100 grammi di riso Carnaroli

- 50 grammi di calamaretti spillo

- 200 grammi di pomodorini Piccadilly

- 100 grammi Franciacorta DOCG

- 20 grammi di scalogno

- 40 grammi di formaggio grattugiato

- 30 grammi di burro

- 50 grammi di prezzemolo

- olio evo q.b.

- sale e pepe q.b.

- brodo di pesce q.b.

- scaglie di bonito q.b.

Le dosi consigliate sono per una sola porzione.

Tempi di preparazione della ricetta: 40 minuti.

Procedimento del risotto al pomodoro con calamaretti spillo

Per prima cosa, iniziare a frullare [VIDEO] i pomodorini Piccadilly, setacciarli poi con un colino e prelevare l'acqua del pomodoro.

Advertisement

In una pentola, riscaldare l'olio e versare il riso, tostandolo a fiamma bassa per pochi istanti e rigirando continuamente. A questo punto, versare qualche mestolo di brodo di pesce e iniziare la cottura del risotto, integrando man mano l'acqua di pomodoro. In una padella a parte, scottare lo scalogno tritato finemente e ridurlo con il Franciacorta. Sfumare e versare la riduzione sul burro e il formaggio, miscelare il tutto in un mixer. Aggiungere anche le foglie di prezzemolo, un filo d'olio e frullare. Il composto andrà setacciato con un colino, ricavando una salsa compatta. A cottura quasi ultimata del riso, aggiungere i calamaretti [VIDEO], lasciandoli cuocere qualche minuto. Mantecare con il burro e il formaggio grattugiato, salare, pepare e adagiare il risotto in un piatto da portata. Versare la salsa di Franciacorta e prezzemolo, decorare con delle scagliette di bonito ed ecco pronto il risotto al pomodoro con calamaretti spillo.