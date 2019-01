Annuncio

Il ciambellone della nonna è una ricetta rustica e squisita, che sa di sapori antichi tramandati di generazione in generazione, ma non per altro meno saporiti delle torte attuali. Questo dolce soffice e ben lievitato risulta una carezza per il palato, da assaporare fetta dopo fetta. Perfetto per iniziare al meglio la giornata, il ciambellone della nonna è un toccasana a colazione, perché facilmente digeribile. Profumato e semplice, questa torta soddisfa in modo sapiente grandi e piccini, che non resisteranno a mangiarne una fetta anche per merenda.

Analizziamo gli ingredienti di questo dessert [VIDEO] rustico, perfetto in ogni occasione.

Lista degli ingredienti necessari per la preparazione del ciambellone

- 4 uova grandi

- 200 grammi di zucchero

- 120 millilitri di latte

- 250 grammi di farina 00

- 200 grammi di burro

- 1 bustina di lievito per dolci

- 1 baccello di vaniglia

- 1 pizzico di sale

- 1 spolverata di zucchero a velo.

Procedimento del ciambellone della nonna

Iniziare ad aprire le uova, separando i tuorli dagli albumi. Questi ultimi andranno montati a neve utilizzando un frullino elettrico e poi lasciati da parte. In un'altra ciotola, miscelare i tuorli con lo zucchero sempre usufruendo di uno sbattitore elettrico o di una planetaria. Quando il composto è diventato chiaro e soffice, unire il burro a pezzetti e continuare a mescolare. Integrare anche il lievito in polvere e la farina a pioggia. Se l'impasto dovesse essere troppo denso da lavorare, aggiungere gradualmente il latte, fino a ottenere un composto compatto ma lavorabile. Un pizzico di sale favorirà la lievitazione della torta. La bacca di vaniglia o la scorzetta grattugiata di un limone aromatizzeranno il composto, sprigionando un profumo di altri tempi.

Infine integrare gli albumi montati a neve, servendosi di una paletta di silicone e amalgamare con movimenti dall'alto verso il basso, evitando di rompere l'impasto. Imburrare e infarinare una tortiera da ciambellone. Versare delicatamente il composto nel recipiente e infornare in forno [VIDEO] preriscaldato a 180° C, cuocendo il dessert per circa 40 minuti. A cottura ultimata, sfornare il ciambellone della nonna, lasciare intiepidire e solo allora spolverizzare la superficie con lo zucchero a velo. Il ciambellone della nonna è pronto per essere mangiato, sarà possibile apprezzarlo in tutta la sua semplicità o farcirlo con una crema alla nocciola.