La torta al cioccolato e mandorle senza farina è un dessert squisito e leggero, perfetto da consumare in qualsiasi momento della giornata. Gli ingredienti semplici e genuini si amalgamano alla perfezione, riproducendo una torta appetitosa [VIDEO]e facilmente digeribile, gradita sia dai grandi che dai bambini. La farina viene sostituita con la granella di mandorle, più leggera e perfetta anche per i soggetti intolleranti al glutine. Al posto dello zucchero sarà utilizzato lo Xilitolo che abbatte l'indice glicemico della torta e riduce ulteriormente le calorie.

Gustosissima e "cioccolattosa", la torta al cioccolato e mandorle senza farina è la ricetta giusta, perfetta sia per la colazione che per una ricorrenza speciale.

Lista degli ingredienti della torta al cioccolato senza farina

- 4 uova

- 100 gr Xilitolo

- 200 gr di burro

- 100 gr di cioccolato fondente

- 200 gr di granella di mandorle

- 40 gr di sciroppo d'agave

- 10 gr di farina di cocco disidratato

- 2 cucchiaini di lievito per dolci

- 2 cucchiai di cacao amaro in polvere

- 1 vaniglia in baccello

- 2 pizzichi di sale

Procedimento della torta al cioccolato e mandorle

Per prima cosa sciogliere il burro insieme al cioccolato ridotto in scaglie, a bagnomaria o in forno a microonde.

Quando è sciolto, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Nel frattempo, aprire le uova e miscelarle con lo Xilitolo, utilizzando uno sbattitore elettrico. Per ottenere una torta al cioccolato ancora più soffice, è possibile anche separare gli albumi dai bianchi, montandoli a neve fermissima con il frullatore elettrico. Essi andranno aggiunti nell'impasto alla fine, rendendo il composto soffice e spumoso. Aggiungere lo sciroppo di agave, poi la crema di cioccolato sciolta precedentemente e continuare a frullare. Incrementare nel composto due pizzichi di sale, aggiungere il cacao e il lievito, mescolare ancora e versare la granella di mandorla poco alla volta. L'impasto a questo punto risulterà abbastanza consistente, pronto per essere versato in una tortiera precedentemente imburrata e spolverizzata con il cacao in polvere.

Preriscaldare il forno a 180° e cuocere il dessert [VIDEO] per 30 minuti circa. Trascorso il tempo indicato, accertarsi che la torta al cioccolato senza farina sia cotta, introducendo uno stuzzicadenti nell'impasto: se non attecchisce parte del composto intorno al bastoncino di legno, la torta è cotta al punto giusto. Lasciare raffreddare e spolverizzare il dessert con le briciole di cocco disidratato. Il dolce è pronto per essere portato in tavola.