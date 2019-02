Annuncio

Questo dolce di successo lascerà piacevolmente colpiti tutti gli amanti del cioccolato e non, e oltretutto è una torta molto semplice e veloce da preparare. Adatta per una super colazione o una merenda, farà la felicità di grandi ma anche dei più piccini. Per la realizzazione di questo tipo di torta è necessario utilizzare uno stampo a cerniera di un diametro medio.

Lista degli ingredienti per la preparazione della torta

Le dosi consigliate sono per 4 persone. Il tempo di preparazione è di 10 minuti circa e la cottura varia dai 35 ai 40 minuti. Ingredienti:

150 grammi di crema spalmabile Lindt

30 grammi di cioccolato fondente al 60-69%

140 grammi di latte intero

90 grammi di margarina vegetale

2 uova intere

90 grammi di zucchero grezzo di canna

120 grammi di farina 00

q.b di granella di pistacchio

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

q.b di zucchero al velo.

Procedimento per la preparazione della torta

Per preparare questo tipo di torta, si comincia levando dal frigorifero la quantità esatta di margarina, al fine che questa, una volta che ci si appresta ad aggiungerla agli ingredienti, si presenti morbidissima.

Prendere un pentolino, versare la crema spalmabile, il cioccolato ridotto a pezzetti piuttosto piccoli, il latte e porre sul fuoco a temperatura bassa.

Mescolando accuratamente, si fanno sciogliere gli ingredienti sempre a fuoco basso e senza mai portare a bollitura. Successivamente spegnere il fuoco, aggiungere la margarina, e mescolando bene si fa legare con il composto di cioccolato.

A parte, in una terrina rompere le uova, aggiungere lo zucchero di canna, mescolare energicamente e fin tanto che il composto si sbianca e diventa spumoso.

Aggiungere alle uova la crema di cioccolato e mescolare con cura perchè tutti gli ingredienti si devono legare bene tra loro.

Prendere un colino a maglie fini, e man mano aggiungere la farina setacciata e mescolare bene.

Poi setacciare anche il lievito, amalgamare bene e mescolare fino a che gli ingredienti diventano spumosi.

Nel mixer versare i pistacchi e ridurli a granella piuttosto fine o grossa in base ai propri gusti. Imburrare uno stampo a cerniera, versare l'impasto, spolverare con la granella di pistacchio e infornare a 180 gradi per 35/40 minuti a forno ventilato.

I tempi di cottura variano da forno a forno, per cui per vedere se la torta è cotta, utilizzare uno stuzzicadenti. Se esce asciutto la torta è pronta da sfornare.

Per ultimo guarnire con una leggerissima spolverata di zucchero a velo e servire.

Consigli utili

Per preparare questo dessert, è consigliabile servire la torta fredda, con alcuni ciuffetti di panna montata, al fine di conferire al dolce un contrasto perfetto con il sapore intenso del cioccolato.

Non sostituire i pistacchi con nocciole ma con granella di mandorle.