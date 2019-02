Annuncio

Invitante e appetitoso, il tiramisù al limone è un dolce delicato e saporito, perfetto da servire sia d'inverno che d'estate. Uno strato di savoiardi viene irrorato da una bagna al limoncello. La crema al mascarpone e limone completano il tutto, generando un dessert sensazionale. La ricetta si ispira ai dolci tipici di Sorrento, realizzati con i profumatissimi agrumi della costiera.

Lista degli ingredienti per il tiramisù al limone

- 250 grammi di savoiardi

- 250 grammi di panna per dolci

- 250 grammi di mascarpone

- 2 tuorli d'uovo

- 40 grammi di succo di limone

- 40 grammi di zucchero

- 1 buccia di limone grattugiata

- 40 grammi di burro

Per la bagna dei savoiardi:

- 50 grammi di zucchero

- 65 millilitri di acqua

- 50 millilitri di limoncello

- 1 buccia di limone

Le dosi consigliate sono per 6 persone.

Procedimento per la preparazione del tiramisù al limone

Per prima cosa preparare la crema al limone, grattugiando la buccia dell'agrume e lasciandola macerare nel suo succo per 25 minuti circa. Nel frattempo, in un recipiente miscelare i tuorli con lo zucchero, quindi filtrare il succo del limone eliminando le bucce e integrarlo nella pentola. Amalgamare il tutto e iniziare a cuocere per circa 5 minuti. A questo punto, spegnere la fiamma e integrare anche il burro tagliato a pezzi. Mescolare utilizzando un cucchiaio di legno e attendere che il burro sia sciolto alla perfezione, quindi ricoprire la crema con una pellicola trasparente e riporre in frigorifero.

Adesso procedere alla preparazione della bagna al limoncello, che andrà a inumidire i savoiardi.

Sempre in un pentolino, portare a bollore l'acqua con lo zucchero e aromatizzare con la buccia di limone, per circa un minuto. Quando il composto è ormai tiepido, aggiungere il limoncello. In una terrina a parte, lavorare il mascarpone girando con un cucchiaio di legno e amalgamarlo alla crema di limone, preparata in precedenza. Quando il composto apparirà liscio e cremoso, aggiungere la panna precedentemente montata. Mescolare ancora delicatamente, quindi procedere all'assemblaggio del tiramisù al limone. Bagnare ciascun savoiardo nel succo di limone e adagiarli in una pirofila, tutti in fila. Versare uno strato di crema al limone, conservandone una metà. Quindi ricoprire con un altro strato di savoiardi inzuppati e adagiare la restante crema.

In superficie sarà possibile decorare con dei ciuffetti di crema al limoncello, riempiendo una sac-à-poche e creando divertenti ghirigori. Lasciare riposare il tiramisù in frigorifero per circa 3 ore. Al momento della consumazione, tagliare una porzione e servire il dessert.