I brownies vegani al cioccolato fondente e alle melanzane sono in grado di soddisfare le voglie di zuccheri più forti e di fornire al corpo le sostanze nutrienti di cui necessita grazie al contenuto di gocce di cioccolato semidolce, scaglie di cioccolato fondente e cacao olandese in polvere per appagare la parte golosa e di melanzane per accontentare la parte salutista. Amici e familiari, grandi e piccini, gli amanti del cioccolato saranno entusiasti di questa versione della ricetta dei dolcetti vegetali che nascondono un ripieno inaspettato di verdure dietro il gusto delizioso del cacao. Ecco i passaggi per realizzare i brownies vegani al cioccolato fondente e alle melanzane.

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo di riposo: 20 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Resa: 10.

Ingredienti

450 g di melanzane , sbucciate e tagliate a pezzi grandi;

, sbucciate e tagliate a pezzi grandi; 220 g di gocce di cioccolato semidolce ;

; 45 g di cioccolato fondente , tritato a scaglie grosse;

, tritato a scaglie grosse; 6 cucchiai di miele o di sciroppo d’acero ;

o di ; 1 cucchiaino d’ estratto di vaniglia ;

; 3 uova grandi ;

; 95 g di farina di mandorle pelate ;

; 30 g di cacao olandese in polvere ;

; 1 cucchiaino di sale kosher.

Procedimento

Preriscaldare il forno a 180 °C.

Prendere 450 g di melanzane, sbucciarle con un pelaverdure e spaccarle a metà nel senso della lunghezza con un coltello. Asportare i semi con un cucchiaio e tagliare le melanzane spaccate a pezzi grandi con il coltello. Trasferirle in una pentola di acqua bollente, coprirle e cuocerle a vapore per circa 20 minuti finché le verdure non saranno morbide da schiacciare con una forchetta.

Spostare le melanzane cotte nel recipiente di un elettrodomestico da cucina con 110 g di gocce di cioccolato semidolce, 45 g di cioccolato fondente, tritato a scaglie grosse, 6 cucchiai di miele o di sciroppo d’acero e 1 cucchiaino d’estratto di vaniglia. Il calore delle verdure scioglierà le gocce di cioccolato semidolce e le scaglie di cioccolato fondente. Frullare gli elementi a velocità alta per circa 2 minuti fino a quando non saranno amalgamati.

Sbattere 3 uova grandi in una ciotola media con un frustino, aggiungere 95 g di farina di mandorle pelate, 30 g di cacao olandese in polvere e 1 cucchiaino di sale kosher e mescolare il tutto con il frustino per incorporare gli ingredienti. Unire la miscela di uova-farina di mandorle-cacao in polvere-sale al composto di melanzane-gocce di cioccolato semidolce-scaglie di cioccolato fondente-dolcificante-vaniglia e girare il tutto con una spatola di gomma per combinare gli elementi.

Aggiungere ancora 110 g di gocce di cioccolato semidolce.

Trasferire la pastella in una teglia da forno da 20 cm, unta precedentemente, lisciando la superficie con la spatola di gomma.

Cuocere per circa 35 minuti finché uno stuzzicadenti inserito al centro non risulterà asciutto.

Lasciare raffreddare per circa 20 minuti prima di affettare in quadrati più o meno uguali.

Servire i brownies vegani al cioccolato fondente e alle melanzane caldi o tiepidi.