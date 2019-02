Annuncio

Annuncio

Esiste qualcuno che non ama i Magnum? Se c’è una ghiottoneria che manca ai vegani probabilmente è questa. Fortunatamente i cuochi online hanno ideato i Magnum vegani nei 3 gusti cocco, mandorle e semole. Il loro sapore è paradisiaco e sono il sostituto delizioso e sano alla versione originale. La ricetta della variante vegetale dei gelati ricoperti del marchio italiano con cocco, mandorle e semole è qui. Inoltre, i Magnum vegani nei 3 gusti cocco, mandorle e semole sono completamente senza latte, senza uova e senza zuccheri. Grazie alla combinazione di anacardi e di crema di cocco si ha un ripieno interno pazzesco che si combina perfettamente con il caramello salato e con il guscio esterno. Al posto di mischiare l’olio di cocco fuso con la polvere di cacao crudo è anche possibile usare direttamente il cioccolato fondente fuso per la copertura.

Annuncio

Funziona alla stessa maniera. Ecco i passaggi per cucinare la ricetta della variante vegetale dei gelati ricoperti del marchio italiano con cocco, mandorle e semole.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ingredienti

Per il ripieno interno:

½ tazza di anacardi ammollati durante la notte;

ammollati durante la notte; ½ tazza di crema di cocco ;

; 1 cucchiaino di baccelli di vaniglia ;

; ⅛ tazza di sciroppo d’acero.

Per il caramello salato:

6 datteri Medjool snocciolati;

snocciolati; ¼ tazza di crema di cocco ;

; 1 pizzico di sale dell’Himalaya ;

; ½ cucchiaino di baccelli di vaniglia.

Per il guscio esterno:

¼ di tazza di olio di cocco fuso;

fuso; ⅓ tazza di polvere di cacao crudo ;

; ⅛ tazza di sciroppo d’acero.

Per il topping dolce:

1 manciata di mandorle a lamelle ;

; 1 manciata di cocco a scaglie ;

; 1 manciata di semole di grano saraceno.

Procedimento

Realizzare il ripieno interno.

Mettere ½ tazza di anacardi ammollati durante la notte, ½ tazza di crema di cocco, 1 cucchiaino di baccelli di vaniglia e ⅛ tazza di sciroppo d’acero nello sbattitore da cucina.

Annuncio

Frullare fino a ottenere una miscela omogenea. Versare il composto negli stampini in silicone per gelati fino a quando non saranno quasi totalmente pieni in modo da lasciare un po’ di spazio per il caramello salato. Aggiungere i bastoncini in legno. Inserire le formine in gomma per Magnum nel congelatore per circa 1 ora fino a raggiungere una consistenza solida.

Realizzare il caramello salato.

Mettere 6 datteri Medjool snocciolati, ¼ tazza di crema di cocco, 1 pizzico di sale dell’Himalaya e ½ cucchiaino di baccelli di vaniglia nello sbattitore da cucina. Frullare fino a ottenere una miscela cremosa. Distribuire uniformemente il composto nel ¼ rimanente degli stampini in silicone per gelati. Porre le formine in gomma per Magnum nel congelatore per 1-2 ore fino a quando il caramello salato non sarà completamente indurito.

Realizzare il guscio esterno.

Unire ¼ di tazza di olio di cocco fuso, ⅓ tazza di polvere di cacao crudo e ⅛ tazza di sciroppo d’acero in una ciotola. Mescolare fino a ottenere una miscela liscia. Immergere ogni gelato nel composto.

Realizzare il topping dolce.

Aggiungere 1 manciata di mandorle a lamelle, 1 manciata di cocco a scaglie e 1 manciata di semole di grano saraceno. Sistemare i Magnum su una teglia nel congelatore per fissare il topping dolce. Scongelare i gelati per circa 3-5 minuti a temperatura ambiente prima di mangiarli.