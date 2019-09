I cannelloni ricotta e salsiccia in questa gustosissima versione, assolutamente non light, saranno i sicuri protagonisti di un tradizionale pranzo domenicale o festivo o per un momento speciale.

Con l'avvicinarsi dell'autunno e le giornate più fresche questo piatto scalderà il cuore e l'animo di chi lo assaggerà. L'amalgamarsi di questi due ingredienti dal sapore inconfondibile sarà per il ripieno dei cannelloni un esplosione di gusto.

La delicatezza della ricotta fresca e la sapidità della salsiccia condita con pomodoro, formaggio, cipollina e prezzemolo renderanno unico questo primo piatto.

Per molti questo probabilmente verrà considerato un piatto unico e non un semplice primo, perché è molto ricco e saporito. Seguiamo adesso il procedimento per la preparazione di questo piatto, considerando comunque che la difficoltà di realizzazione è di media entità.

Ingredienti per i cannelloni ricotta e salsiccia

Per 8/10 persone occorrono:

40 cannelloni

300 grammi di salsiccia condita

150 grammi di macinato grossolano di suino

250 grammi di ricotta fresca

100 grammi di formaggio grattugiato

70 grammi di parmigiano

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 cipolla

100 grammi di piselli

1 litro di passata di pomodoro

500 grammi di besciamella

sale q.b.

olio evo q.b.

Difficoltà: media. Tempi di realizzazione: 15'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ricette

Tempi di cottura: 140'

Procedimento per i cannelloni ricotta e salsiccia

In una pentola capiente versate l'olio e aggiungete la cipolla che avrete pelato e tagliata finemente. Fate stufare per qualche minuto finché non si sarà ammorbidita. Appena si sarà rosolato il tutto versate il concentrato di pomodoro. Amalgamate e sistemate di sale. A questo punto versate la passata di pomodoro, aggiungete i piselli e coprite con il coperchio.

Cuocete per un paio d'ore a fuoco lento, rimescolando di tanto in tanto.

Quando il ragù si sarà ristretto toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare. Con l'aiuto di un colino filtrate una parte della salsa in una ciotola dove aggiungerete la besciamella e un altra parte da versare nella teglia come base per i cannelloni. Poi trasferite la carne in un altro recipiente capiente e aggiungete la ricotta fresca e il formaggio grattugiato.

Riempite la sac a poche con il composto di ricotta e salsiccia e ad uno ad uno farcite i cannelloni e poneteli nella teglia.

Una volta ultimata la fase di farcitura e disposizione di tutti i cannelloni, versateci sopra il preparato di salsa e besciamella. Ultimate il tutto con una spolverata abbondante di parmigiano. Infornate per 20' a 180°. Terminata la cottura lasciate raffreddare leggermente e servite a tavola per la felicità di grandi e piccini.