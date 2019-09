La rainbow cake è un esplosione di colori e sapori. La particolarità di questa ricetta sta nell'utilizzo di alcuni coloranti naturali. Il verde della spirulina, un super alimento molto in voga per le sue svariate proprietà benefiche e il giallo della curcuma, una spezia dalle risapute qualità antiossidanti e depurative, diversificano due dei sei strati presenti. Per i rimanenti piani si utilizzano i classici coloranti alimentari per dolci.

Una torta che piace tanto ai bambini, ideale per le feste di compleanno, per qualsiasi occasione festiva o per la semplice merenda di tutti i giorni.

La preparazione di questa bontà non è da annoverarsi tra le più difficili, ma sicuramente ci vuole tanta pazienza e cura nel seguire i vari passaggi. Per la preparazione dei diversi strati colorati di pan di spagna e per la realizzazione della farcitura alla panna basterà utilizzare i seguenti ingredienti e seguirne il procedimento.

Ingredienti per la torta arcobaleno

300 grammi di farina bianca

2 cucchiai di lievito in polvere

4 uova grosse a temperatura ambiente

200 grammi di zucchero semolato

2 cucchiai di burro

2,5 decilitri di latte tiepido

1 cucchaio di vanillina

2 cucchiaini di colorante alimentare rosso

2 cucchiaini di colorante alimentare arancio

2 cucchiaini di colorante alimentare viola

2 cucchiaini di colorante alimentare fucsia

2 cucchiaini di polvere di spirulina per lo strato verde

2 cucchiaini di curcuma per lo strato giallo

5 decilitri di panna

sale

Difficoltà: media. Tempi di preparazione 50'.

Tempi di cottura: 20-25'.

Procedimento per la torta arcobaleno

Preriscaldare il forno a 180°. Imburrate sei tortiere di 20 cm di diametro, coprite il fondo con la carta forno avendo cura di imburrare e infarinare anche la carta. Mescolate la farina, il lievito e un pizzico di sale. Sbattete le uova e lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Mettete il latte e il burro in una casseruola sul fuoco, quando il burro sarà sciolto aggiungete la vanillina.

Unite pian piano il composto a base di farina a quello di uova e zucchero, alternando il tutto con il latte. Dividete l'impasto in sei parti uguali. Aggiungete rispettivamente per ogni composto un diverso colorante e riponete nelle sei tortiere e fate cuocere per 20/25'. Fate raffreddare nelle tortiere per 5', poi togliete la carta da forno e rovesciate per continuare a far raffreddare del tutto. Nel frattempo preparate la panna montandola.

Mettete un disco di pasta su un vassoio e spalmatevi sopra il primo strato di farcitura alla panna e coprite con il successivo disco colorato e così via sino all'ultimo strato colorato. Ultimate il tutto con ulteriore strato di panna e decorate la torta lateralmente con briciole del pandispagna di diversi colori.

In alternativa si può sostituire l'ultimo strato di panna con una glassa alla vaniglia, da preparare sbattendo dello zucchero a velo con la vanillina e con acqua bollente (2-3 cucchiai) per ottenere un composto spalmabile.