Le castagne hanno molte proprietà per la Salute e il benessere e sono una fonte inesauribile di carboidrati complessi che forniscono energia al nostro corpo e sono ricchi di fibre, vitamine, sali minerali e proteine. Questo frutto tipico delle zone montane è molto apprezzato in quanto aiuta a mantenere il benessere autunnale. Il dolce a base di castange più diffuso in Piemonte e in Francia, è il Molteblanc, preparato con castagne bollite.

I benefici per la salute e il benessere

Le castagne favoriscono il benessere dell'organismo, anche se sono più caloriche di altri frutti, hanno una composizione nutrizionale costituita da vitamine, specialmente del gruppo b, sali minerali come ferro, magnesio e fosforo, fibre, carboidrati complessi e proteine.

I principali benefici dell'organismo ottenuti dal consumo di castagne, sono stati pubblicati on line dal quotidiano ''il Giornale''.

Il primo effetto positivo è quello di migliorare il benessere psicofisico per via dei carboidrati complessi, presenti fino all'80% dei glucidi totali contenuti, che forniscono energia per la mente. Questo frutto è quindi ottimo in un periodo stressante o stancante, perchè aggiunge carboidrati complessi e magnesio alla dieta che sono in grado di ricaricare il nostro organismo affaticato. Il secondo beneficio di salute è l'aiuto contro l'anemia per via della ricchezza di ferro, inoltre sono anche un'ottima fonte di acido folico.

Il terzo effetto delle castagne è quello di migliorare le attività cognitive, la memoria e la concentrazione perchè ricche di fosforo e magnesio, poi hanno la capacità di contrastare la stitichezza grazie alle fibre contenute che regolarizzano l'attività intestinale. Infine, favoriscono la diminuzione del colesterolo elevato, visto che hanno una composizione ricca di fibre e trai grassi contenuti non è presente colesterolo.

Le ricette dolci a base di castagne

Le castagne sono il simbolo della stagione autunnale, oltre ad essere ricche di carboidrati complessi, vitamine, sali minerali, sono adatti all'alimentazione celiaca perchè privi di glutine. Le castagne da sempre servono a realizzare molti dolci della tradizione italiana prima fra tutti il Montblanc, la ricetta piemontese prevede infatti tre ingredienti fondamentali quali le castagne bollite, cacao amaro e rum, al dolce infine si aggiunge la ''neve'' realizzata con la panna.

Altre Ricette sono lo strudel di castagne, una variante alla più comune preparazione a base di mele, preparata con un ripieno di castagne lessate e frammentate in piccoli pezzi, mandorle, rum, cacao e zenzero in polvere. Ottima anche la crostata di castagne, in questo caso il frutto viene combinato con cacao e vaniglia per realizzare la crema. Infine, il ciambellone con farina di castagne, una variante innovativa ideale per la colazione e per lo spuntino.