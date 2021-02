I carciofi sono degli ottimi prodotti della terra, nolto digeribili, saporiti e versatili in cucina. In questo periodo rappresentano anche un ottimo ortaggio di stagione. Sono deliziosi in qualsiasi preparazione, sia per un primo, che per un antipasto o anche come piatto unico. L'Italia detiene il primato mondiale per la produzione di questa fantastico frutto della terra. Le regioni in cui si coltiva maggiormente tale pianta sono la Sicilia, la Sardegna e la Puglia.

A tal proposito sono particolarmente buoni i cuori di carciofo ripieni di uova barzotte ricoperte di salsa maionese e punteggiate di tuorlo sodo.

Si tratta di una ricetta semplice da eseguire e di sicuro effetto. Ideali da degustare come piatto unico, oppure da servire come antipasto.

Di questa leccornia esistono diverse varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più facile da preparare.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 40 minuti

4 carciofi della stessa grandezza

5 uova

1 limone

1 tazza di salsa maionese

1 cucchiaio grande di prezzemolo tritato

Uno spicchio di aglio tritato

1 cucchiaio di capperi

qualche cetriolino sotto aceto

aceto bianco

sale

Preparazione

Per prima cosa si devono pulire i carciofi eliminando i gambi, le spine e le prime foglie più dure. Essi vanno immersi uno a uno in acqua con del succo di limone, poi vanno cotti in acqua con del sale.

In seguito occorre adagiare sul fuoco un litro d'acqua in un tegame piuttosto largo, aggiungere del sale e un pizzico di aceto. Quando il liquido sarà appena in ebollizione immergervi dentro un uovo, precedentemente cotto in una tazza, controllando che esso rimanga integro e che l'acqua sia appena in sobollore (dovrà solo fremere).

Prendere rapidamente l'albume rappreso attorno al tuorlo e segnare sull'orologio tre minuti di cottura.

Cucinare poi in questo modo altre tre uova: quando saranno pronte, occorre scolarle delicatamente con il mestolo, deporle su di un foglio di carta da cucina e livellarle con un coltello, togliendo le eventuali sbavature di albume.

Poi si devono sciorinare i carciofi e farli asciugare, capovolti su un foglio di carta assorbente in modo da eliminare tutta l'acqua in eccesso con un cucchiaio, allargando poi le foglie al centro.

A questo punto è il momento di aggiungere ai carciofi un po' del trito di prezzemolo e un trito di capperi e cetriolini, poi si deve adagiare al centro un uovo, ponendo molta attenzione a non romperlo. Distribuire poi i carciofi su di un piatto, cospargere le foglie con un tuorlo di uovo sodo tritato e versare sull'uovo la salsa maionese fatta scendere con una una sac a poche. Infine portare in tavola e servirli.