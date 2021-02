Le costine con patate ricordano molto i sapori e profumi rustici. Questo secondo piatto è molto facile da realizzare. Inoltre è ideale per una cena tra amici o un pranzo in famiglia.

Le costine

Le costine con patate hanno sempre moltissimo successo e tutto questo grazie all'incredibile gusto. Si tratta di tagli minori e questi in passato restavano dal macellaio dopo la vendita di pezzi molto più polposi e pregiati. Le costine sono molto economiche e possono essere preparate in moltissimi modi. Marinare le costolette è inutile, perché tutto il sapore del maiale è presente proprio nel suo grasso che si scioglie durante la cottura.

Questo secondo piatto risulta essere molto saporito e sfizioso.

Ingredienti

Dosi per 4 persone.

Costine di maiale 1kg

Patate 4

Spicchi di aglio 2

Peperoncino 1 (o pepe)

Vino bianco o rosso mezzo bicchiere

Rosmarino q.b.

Sale q.b.

Origano q.b.

Difficoltà: bassa

Procedimento per le costine con patate

Per preparare le costine con patate per prima cosa si devono sbucciare quest'ultime. A questo punto le patate possono essere lavate e successivamente tagliate a tocchetti. Va ricordato di cercare di tagliarle il più uguale possibile e in questo modo si può garantire una cottura molto uniforme. Lavare bene le patate in acqua fredda, scolarle e poi farle gocciolare. In una ciotola si possono mettere le costine con un po' di origano, il rosmarino e due spicchi d'aglio.

(Quest'ultimi possono essere lasciati interi o è possibile tagliarli). Sulla ciotola unire anche il sale, il peperoncino, il pepe e il vino bianco. Mescolare e massaggiare bene la carne con gli aromi, per aromatizzarla perfettamente. Per finire aggiungere anche le patate a tocchetti e mescolare il tutto. Oleare o rivestire con carta da forno una teglia e versare le costine con patate condite in precedenza.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 20 minuti, poi abbassare il forno a 180 e cuocere per altri 20 minuti. Una volta cotte si possono servire le costine con patate ancora ben calde. Per ottenere una carne ancora più gustosa si può lasciare marinare con gli odori per 2-3 ore in frigorifero. Se la temperatura del forno è molto forte è meglio cuocere la carne coperta da un foglio di carta di alluminio a 180° per 30 minuti.

A questo punto si può togliere la carta alluminio e continuare la cottura per 10 minuti a 200° per delle costine molto più croccanti. Inoltre l'abbinamento costine e patate accontenta sempre grandi e piccoli. Il contorno in questione può essere abbinato anche a un bel bicchiere di vino e a un pezzo di pane croccante. Questo è il momento perfetto per preparare un secondo piatto molto saporito.