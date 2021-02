Le carote in padella sono un contorno molto veloce da realizzare, perfetto per accompagnare un secondo piatto di pesce o carne. Questo ortaggio è anche molto amato dai bambini, i quali sono sempre molto esigenti quando si parla di cibo.

Curiosità sulle carote

Le carote oltre a essere molto gustose contengono anche molte proprietà nutritive. Sono una miniera di minerali: calcio, ferro e magnesio. Inoltre in questo ortaggio sono presenti le vitamine A, B e C.

La carota viene utilizzata anche in cosmesi. Ad esempio l'olio essenziale di carota è unito ai caroteni ed è utilizzato per creme anti-invecchiamento e abbronzanti.

Inoltre è utilizzata anche per creare dei prodotti che stimolano la crescita dei capelli: infatti con la polpa si possono trattare le pelli secche e screpolate, le scottature, i foruncoli e risanare le piaghe.

La carota può anche essere d'aiuto per regolarizzare le funzionalità intestinali. Sono anche ideali per alleggerire i disturbi causati dalla cistite e dai calcoli. Per sfruttare nel migliore dei modi le potenzialità della carota è sempre meglio consumarla cruda o con una leggera cottura. L'ortaggio in questione ha davvero molte proprietà e quindi non può mai mancare in una dieta equilibrata.

Ingredienti

Carote 400g

Prezzemolo tritato 1 cucchiaio

Cucchiaino sale 1

Cucchiaino zucchero 1

Brodo vegetale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Strumenti necessari

Coltello

Cucchiaio

Padella

Tegame

Preparazione carote in padella

Per preparare le carote in padella per prima cosa si devono pulire e raschiare le carote.

Quest'ultime si possono lavare sotto l'acqua corrente e successivamente tagliarle a rondelle. Poi in un tegame occorre far bollire l'acqua e sbollentare per 3-4 minuti l'ortaggio. Al termine si può scolare il tutto.

Le carote possono essere cotte anche in una vaporiera per circa 5 minuti: questo tipo di cottura è perfetta perché conserva tutte le proprietà nutritive e ovviamente il gusto.

In una padella antiaderente scaldare un filo d'olio d'oliva e aggiungere le carote. Cucinare quest'ultime per alcuni minuti e mescolare continuamente. Insaporire con lo zucchero e il sale e bagnare con del brodo vegetale. Continuare la cottura altri 5-6 minuti e poi aggiungere il prezzemolo. A questo punto è possibile servire le carote in padella.

Questo contorno può essere servito anche tiepido e mantiene comunque tutto il suo sapore.

Le carote in padella possono essere gustate anche da sole, magari con un bel pezzo di pane croccante: con questo contorno si accontenta sempre tutta la famiglia.