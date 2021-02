La platessa in salsa tartara è una ricetta facile da eseguire e molto diffusa nel nord Europa. Il suo sapore, delicato ma deciso allo stesso tempo, la rende da sempre un piatto prelibato. La salsa tartara è invece una miscela bianca e densa, a base di maionese con l'aggiunta di cetrioli tritati, capperi, cipolla o erba cipollina. Talvolta a questa preparazione vengono aggiunte uova sode tritate, olive, rafano, aceto e pure la senape, usata come emulsionante. La salsa è quasi esclusivamente adoperata per i piatti base di pesce. Insieme, queste due combinazioni di sapori rendono la ricetta molto delicata.

Di questa leccornia ne esistono ben sei varianti. Si può sostituire la platessa anche con la sogliola. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone:

Tempo di preparazione 10 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 10 - 20 minuti

700 gr di filetti di platessa spellati

75 gr di farina bianca

100 gr di pan grattato tostato

2 uova sbattute

olio per friggere o per ungere

sale e pepe nero macinato

Per la salsa tartara:

2 dl circa di maionese

1 cucchiaio di cetriolini sott'aceto

1 cucchiaio di capperi tritati fini

2 cucchiai di cetriolo fresco tritato finemente

2 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaio di prezzemolo tritato fine

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa si deve preparare la salsa tartara: In una tazza da frullatore mettere i cetriolini, i capperi, il cetriolo fresco, il succo del limone e il prezzemolo.

Aggiungere sale e pepe nero a piacere e frullare. Versare il tutto in una ciotola e mettere in frigorifero mentre sia prepara il pesce.

Usando un coltello ben affilato si devono poi tagliare i filetti di pesce in diagonale di 6-7 millimetri. Versare la farina in una terrina con sale e pepe. Mettere il pan grattato in una ciotola e le uova sbattute in un 'altra.

Passare i filetti da entrambi i lati, prima nella farina, poi nell'uovo e da ultimo nel pan grattato. Impanarli in modo uniforme. Occorre scaldare poi l'olio in una padella, immergervi pochi filetti alla volta e farli cuocere per 30 secondi circa. Scolarli su carta assorbente e tenerli in caldo.

Per la cottura: far scaldare il forno a 180 gradi. Ungere leggermente un placchetta da forno e disporre il pesce in un solo strato.

Tenerlo in forno per 20 minuti, rigirandolo una volta a metà cottura. Infine sistemare i filetti in un piatto e servire con salsa tartara.