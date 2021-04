Il rombo al forno con le patate è un secondo piatto di pesce molto gustoso. Questa ricetta è perfetta per far esaltare tutto il sapore del pesce. Inoltre è perfetta per accontentare sempre tutta la famiglia e anche i palati più delicati.

Consigli

Per preparare il rombo al forno servono pochi ingredienti. Esistono due tipi di rombo e sono quello chiodato e quello liscio. Quest'ultimo ha un colore più chiaro e una forma più arrotondata rispetto al primo. La carne di questo pesce risulta essere soda, bianca e molto polposa. Il rombo può essere cucinato intero o tagliato a filetti.

Inoltre può essere cotto in padella con burro o olio, fritto o al vapore. Il pesce in questione può essere utilizzato anche per preparare dei sughi molto gustosi e speziati.

Per rendere il piatto molto più colorato si possono aggiungere durante la cottura anche dei pomodorini tagliati a metà.

Questa ricetta può essere preparata per un pranzo domenicale, per una cena con gli amici o per delle occasioni speciali, per un successo sempre assicurato.

Il pesce in questione non può essere cotto per più di 10 o 15 minuti perché perderebbe tutta la sua morbidezza.

Ingredienti

Dosi per 4 porzioni:

Rombo 1

Patate 3-4

Vino bianco 3-4 cucchiai

Olio extravergine d'oliva 2 cucchiai (+ quello per le patate)

Olive taggiasche, 2 cucchiai

Prezzemolo qualche rametto

Rosmarino qualche rametto

Sale 1/2 cucchiaino

Pepe q.b.

Esecuzione ricetta: facile

Preparazione: 20 minuti

Preparazione del rombo al forno con le patate

Per preparare il rombo al forno con le patate si deve pulire prima il pesce. A questo punto tritare il prezzemolo e metterlo in una ciotolina (lasciarne da parte un po' per la decorazione finale). Aggiungere il sale, il rosmarino, il pepe, il sale e mescolare.

Spalmare la marinatura su tutto il rombo e lasciare riposare per circa 30 minuti. Tagliare le patate a fettine molto sottili. (Per farle cuocere molto più in fretta si possono lessare intere e in acqua bollente per circa 5 minuti) Cospargere d'olio una teglia e distribuire uno strato di patate. Aggiungere un po' di sale e olio extravergine d'oliva.

Scaldare il forno a 200° e cuocere le patate per circa 5 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere anche il rombo e cuocere il tutto per altri 10 minuti. Il rombo con le patate è pronto da servire.

Aggiungere le patate sui piatti e procedere con la preparazione dei filetti. Quindi staccare prima le pinne, spellare il pesce e sollevare i vari filetti. Adagiare quest'ultimi sui piatti con un filo d'olio, qualche oliva taggiasca e il prezzemolo tritato.

Il rombo può essere conservato in frigorifero e dentro un contenitore ermetico per 1 giorno; invece la congelazione è vietata.