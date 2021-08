I calamari ripieni di broccoli sono un tipico piatto calabrese e, in generale, di tutto il sud Italia. Per la sua originalità, i suoi colori e la sua delicatezza, questa pietanza costituisce un'ottima scelta per un pranzo o una cena in famiglia o tra amici. Si tratta di una deliziosa e originale ricetta che unisce questi pregiati molluschi ai broccoli, una verdura considerata povera, ma molto saporita. La preparazione è piuttosto semplice e non richiede molto tempo.

Di seguito, proponiamo la ricetta in tutte le sue fasi.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per la preparazione dei calamari ripieni di broccoli per 4 persone sono i seguenti:

4 calamari da 80 grammi ciascuno;

100 grammi di cime di broccoli;

100 grammi di filetti di merluzzo tritati;

2 acciughe sotto sale;

4 pomodorini;

1 uovo;

60 grammi di pinoli;

2 spicchi di aglio;

1/2 bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Difficoltà: media.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Tempo di cottura: 20 minuti.

Tempo totale: 40 minuti.

La preparazione dei calamari ripieni di broccoli

Innanzitutto, occorre pulire i calamari, staccare i tentacoli e mettere da parte; fare scaldare dell'acqua salata in una pentola, dopodiché pulire, lavare, versare i broccoli e fare lessare la verdura per circa 20 (venti) minuti. Nel frattempo, sciacquare le acciughe sotto il rubinetto e, terminata la cottura dei broccoli, scolarli e saltarli in una padella con l'olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio e le acciughe per circa 5 (cinque) minuti. Trascorso questo tempo, inserire il tutto in un frullatore, aggiungere il merluzzo e l'uovo, salare e pepare al punto giusto e, per ultimo, frullare fino a raggiungere un impasto abbastanza omogeneo.

Successivamente occorre tostare i pinoli in un padellino per poi incorporarli nel composto precedentemente frullato. Con tale impasto farcire la sacca dei calamari, dopodiché chiudere le estremità con uno stuzzicadenti.

Successivamente occorre scaldare un po' di olio extravergine di oliva in una casseruola con il secondo spicchio di aglio e, nel momento in cui quest'ultimo risulta dorato, toglierlo e unire i ciuffi dei calamari messi da parte assieme ai pomodorini e ai calamari farciti.

Aggiungere sale e pepe, bagnare con due bicchieri di acqua ed il vino bianco, coprire e cuocere per circa 20 minuti. A cottura ultimata, servire la pietanza calda, presentando i calamari ripieni nei piatti assieme ai ciuffi.

Nel caso in cui dovessero avanzare, i calamari ripieni di broccoli possono essere conservati in frigorifero per essere poi consumati il giorno successivo dopo averli riscaldati in un padellino.