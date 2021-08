La pasta farcita con il prosciutto è un delizioso primo piatto condito con prosciutto crudo e a piacimento pure con i funghi. I conchiglioni possono essere serviti come piatto unico, perché sono assai nutrienti e sostanziosi.

Per questa ricetta è utile adoperare del formaggio parmigiano grattato al momento, mentre il tipo già grattugiato che si trova in commercio non è molto adatto perché rende la salsa un tantino granulosa. Se proprio non si può fare a meno del formaggio grattugiato al minuto si può passare la salsa attraverso un setaccio fine prima di aggiungere il pomodoro.

I vini adatti per questa leccornia sono davvero parecchi. In particolare sono ideali dei rossi molto corposi che si sposano bene con il gusto dolce e deciso del prosciutto.

Di questo primo piatto esistono parecchie varianti, qui di seguito andiamo a proporre la versione più gustosa e sfiziosa da fare anche facilmente a casa.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

20 conchiglioni

250 gr di funghi di coltura

100 gr di prosciutto crudo di Parma

3 pomodori perini piuttosto grossi

2 cucchiaio di olio

1 rametto di rosmarino

16 foglie di basilico

2 dl e 1/2 di panna non troppo densa

2 tuorli d'uovo

50 gr di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di conserva di pomodoro

40 gr di burro

sale

Preparazione

Per prima cosa occorre sbucciare i pomodori e tagliarli a quarti.

Staccare la polpa interna, liberarla dai semi e tagliarla a grossi pezzi. Tenere da parte la polpa esterna. Far cuocere la polpa interna, con olio e il sale per 5 minuti.

Aggiungere poi il rosmarino, 6 foglie di basilico e far cuocere per altri due minuti. Passare il tutto al passaverdure. Sbattere la panna con i tuorli, il formaggio e scaldarla senza farla bollire a fuoco molto basso, mescolando continuamente fino a che diventerà densa.

Incorporarla alla purea di pomodoro e tenerla da parte al caldo. Lessare le conchiglie in acqua salata in ebollizione per circa 10 minuti, scolarle al dente. Tritare la polpa di pomodoro lasciata da parte e il basilico rimasto.

Far cuocere nel burro spumeggiante i funghi per due minuti finché diventeranno leggermente dorati.

Aggiungere il prosciutto tagliato a listerelle e farlo appena rosolare da ambo le parti. Unire poi i pezzettini di polpa di pomodoro e il basilico sminuzzato, rimescolando con cura.

Occorre poi scolare le conchiglie e farcirle con il ripieno. Mettere due cucchiaiate di pomodoro in quattro piatti e sistemare in ognuno cinque conchiglie di pasta ripiena. Può essere utile guarnire il tutto, prima di servire, con qualche fogliolina di basilico.