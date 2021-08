Il cake di prugne e noci è un dolce squisito e ricco di sapori contrastanti, pur essendo molto semplice la sua esecuzione. Proprio le prugne e le noci caratterizzano questa buona torta rustica. È una prelibatezza ideale per tutte le stagioni, inoltre si conserva molto bene sia in freezer sia in frigorifero. Va consumata a temperatura ambiente ed è ottimo da gustare con l'aggiunta di panna montata a piacere.

Questo cake è ottimo da abbinare a un vino frizzante tipo Franciacorta. Qui di seguito andiamo a proporre la ricetta originale, una delle poche che non preveda lo yogurt per ammorbidire l'impasto.

Ingredienti

Quantitativi per otto - dieci persone

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura: due ore

225 gr di burro, più quello per ammorbidire la teglia

225 gr di zucchero di canna

cinque grosse uova

200 gr di farina addizionata di lievito

25 gr di cacao in polvere

450 gr di prugne tritate

175 gr di noci sbucciate e tritate

50 gr di gocce di cioccolato

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 180 gradi. Imburrare uno stampo quadrato di 20 centimetri di lato e rivestirlo accuratamente di carta oleata. Montare il burro con lo zucchero in una terrina. Aggiungere le uova una alla volta, alternandole con un po' di farina, per evitare che l'impasto si separi. Setacciare assieme la farina rimasta con il cacao e aggiungerla all'impasto, quindi unire le prugne, le noci e le gocce di cioccolata.

Controllare la consistenza dell'impasto prima di rovesciarlo nello stampo: l'impasto perfetto in genere scende con fatica dal cucchiaio. Se risultasse troppo fluido aggiungere un po' di farina, oppure un cucchiaio di latte se al contrario fosse troppo denso. Versare il composto nello stampo e cuocere in forno (sistemandolo a circa metà dell'altezza) per due ore fino a quando uno stecchino immerso al centro della pasta uscirà perfettamente pulito.

Per evitare che il dolce bruci nella parte bassa si possono anche sistemare dei fogli di giornale fra la teglia e la placca del forno. Non bisogna assolutamente coprire il dolce con un foglio di alluminio perché altrimenti potrebbe rimanere troppo umido. Coprirlo, invece, con della carta forno se scurisce troppo verso la fine della cottura.

Sfornare e lasciar intiepidire il dolce nello stampo per 30 minuti, quindi toglierlo dalla teglia e farlo raffreddare completamente su una griglia per dolci. Servirlo su un piattino a piacere con della panna montata.