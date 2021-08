I dolci che passione, in estate però si preferiscono meglio i dolci al cucchiaio che quelli in forno. Con la frutta di stagione è facile creare desserts sempre freschi e colorati. Basta davvero poco per realizzare dolcissime idee da portare in tavola. Il dessert ai frutti di bosco oltre ad essere davvero saporito al palato è il perfetto coronamento per un ricevimento elegante; si tratta di una eccellente combinazione di leggerezza e gusto e oltretutto hanno un aspetto anche davvero invitante. Per questa leccornia è facile adoperare la frutta di stagione, in alternativa però si può utilizzare della frutta surgelata.

Basta mettere la frutta surgelata in una casseruola coperta e cuocerla a fuoco lento per 4- 5 minuti finché si sarà scongelata, se la frutta galleggia nel succo, si può tranquillamente versare via un pò di quest'ultimo prima di aggiungere la gelatina. A questa prelibatezza si può tranquillamente abbinare uno spumante leggero come un Pinot Gancia. Di questa ricetta ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più elegante e facile da realizzare.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti più il tempo per il riposo

tempo di cottura 5 minuti

450 gr di frutta mista di bosco ( mirtilli, ribes rosso e nero, more e lamponi)

il succo di un'arancia filtrato

1 bustina o 4 cucchiaini di gelatina in polvere

225 gr di formaggio cremoso quark o ricotta

2 - 3 gocce di essenza di vaniglia

75 gr di zucchero grezzo

ribes rosso e menta per decorare

Preparazione

Per prima cosa bagnare 6 formine con acqua o liquore.

Far cuocere la frutta con il succo di arancia per 1 oppure 2 minuti. Versare i 3/4 del miscuglio di frutta in una scodella e lasciarlo raffreddare un po’. Versare 3 cucchiaio di acqua e metà di gelatina in una scodella, tenendola su una casseruola di acqua. Riscaldare l'acqua finché la gelatina si sarà sciolta. Lasciarla solidificare e incorporarla alla frutta.

Riempire a metà le formine con la frutta. Mescolare insieme il formaggio, l'essenza di vaniglia e un cucchiaio di zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Sciogliere il resto della gelatina in 3 cucchiai di acqua e incorporarlo al composto. Riempire con questo le formine fino ai bordi. Lasciarli solidificare per 1 - 2 ore.

Aggiungere il resto dello zucchero alla frutta e al succo rimasti. Portare lentamente ad ebollizione, rimescolando finché lo zucchero non si sarà sciolto. Frullare il composto e filtrarlo. Quando le formine sono solidificate, sfornarle su piattini e decorare con ribes rosso e menta. Versarvi sopra un po’ dello sciroppo di frutta solo al momento di servire.