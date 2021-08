Le zuppe di solito sono delle minestre di brodo preparate con ingredienti in maniera molto varia, servite per lo più con pezzetti o fette di pane tostati. Possono essere anche accompagnate da fritti o da ortaggi preparati e aggiunti con cura successivamente. Di solito la maggior parte delle zuppe vanno servite calde o tiepide, e sono un cibo ideale soprattutto in inverno. Ciò che caratterizza questa pietanza è il contrasto degli elementi.

La zuppa Yin - Yang ghiacciata è una ricetta esotica, in cui il sapore dolciastro della barbabietola si sposa perfettamente con quello "asprigno" della panna acida.

Yin-Yang è considerato nella cultura cinese proprio il contrasto fra l' elemento maschile e femminile: è ciò che caratterizza il sapore di questa leccornia, cioè il connubio di due elementi tanto differenti che, uniti in una sola portata, sanno poter inebriare il palato. L'abbinamento enogastronomico con la cucina vegetale punta tutto sull'eliminazione della carne e l'esaltazione degli elementi yin - Yang contenuti nelle diverse verdure o accostamento di tali. Con la barbabietola che funge come sostituzione della carne è ideale accostare un vino rosato leggero, oppure un rosso corposo e fruttato: un Montepulciano d'Abruzzo potrebbe essere la scelta ideale.

Di questa ricetta esistono diverse varianti, qui di seguito andiamo a proporre la versione più originale.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 10 minuti

450 gr di barbabietola crude lavate

3 cucchiai di olio

2 grosse cipolle tritate

1 grosso spicchio di aglio schiacciato

15 gr di farina

1 foglia di alloro

1/2 dl scarso di brodo di pollo

3 dl di panna acida

sale e pepe bianco macinato

1/2 cucchiaio di cumino in polvere

1 spruzzata di limone

pane tostato per servire

Preparazione

Per prima cosa occorre lavare le barbabietole senza mondarle.

Metterle in una pentola, coprirle d'acqua e farle bollire finché saranno morbide. Lasciarle raffreddare.

Riscaldare poi l'olio in un largo tegame e farvi appassire le cipolle tritate e l'aglio finché saranno trasparenti. Travasare in una ciotola metà di questo composto. Aggiungere nel tegame la farina, mescolare e far cuocere per un minuto.

Unire la foglia di alloro e il brodo. Continuare a mescolare finché il composto comincerà a bollire avrà preso la consistenza di una salsa bianca piuttosto densa. Eliminare la foglia di alloro e frullare il composto nel frullatore con la panna acida, finché sarà omogeneo.

Assaggiare e unire sale e pepe se è necessario. Sbucciare le barbabietole e frullarle con la cipolla e l'aglio tenuti da parte e il liquido di cottura per ottenere una purea densa e vellutata. Aggiungere il brodo rimasto, il cumino e il limone. Se è necessario unire ancora il liquido di cottura. Aggiungere sale e pepe. Passare i due composti in frigo. Con molta cura versare la zuppa di barbabietole in una metà di ciascuna ciotola, e la zuppa di panna acida nell'altra metà. Servire con pane tostato.