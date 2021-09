La torta di carote e noci è un dolce delicato. Si tratta di un lievitato da servire preferibilmente per l'ora del tè oppure dopo pranzo, proprio per la sua consistenza morbida data dalle carote grattugiate. Accompagnata con la panna può essere proposta anche per un dopo cena. Questo dolce, un po’ rustico e un po’ da gourmet è davvero l'ideale per chi è alle prime armi in cucina. È facile da eseguire ma allo stesso tempo semplice da accostare ad un menù raffinato. È una prelibatezza che può essere tranquillamente abbinato al Calvados. Il Calvados è un distillato ottenuto dalla fermentazione delle mele originario del Nord della Francia e più precisamente la Normandia.

Il gusto delle carote si sposerà benissimo con questa fermentazione alcolica fresca e dolce al palato. Di questa prelibatezza ne esistono ben 8 varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più genuina e originale.

Ingredienti

Quantitativi per 9 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 1 ora, un’ora e 15 minuti

200 gr di farina bianca

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaio di cannella in polvere

1 pizzico di noce moscata

1/2 cucchiaio di sale

400 gr di zucchero di canna

3 dl e 1/2 di olio

4 uova sbattute

400 gr di carote grattugiate

275 gr di gherigli di noci grattugiate

burro per ungere

Per la copertura

100 gr di formaggio cremoso

40 gr di burro montato

100 gr di zucchero di canna

3 gocce di essenza di vaniglia (1 bustina di vaniglia in polvere)

1 fetta di ananas in scatola

Preparazione

Per prima cosa setacciare la farina addizionarla al lievito, alla cannella, alla noce moscata e ad un pizzico di sale e amalgamare il tutto in una terrina grande.

Mixare l'olio, lo zucchero e le uova. Addizionare alla farina l'impasto preparato, quindi aggiungere le carote e le noci. Imburrare uno stampo quadrato di 18 centimetri circa di lato, adagiarvi il composto e mettere nel forno caldo a 180 gradi per un 'ora finché lo stecco di legno immerso nella torta uscirà pulito. Far raffreddare la torta nello stampo e in seguito rovesciarla su una placca metallica.

Quando raffredderà arrotolarla in un foglio di alluminio e farla rilassare per più di un giorno. Setacciare il formaggio e unire il burro, lo zucchero e l'essenza di vaniglia e in ultimo l'ananas. Scolare l'ananas con cura e dopo averlo tagliato a pezzi, asciugarlo ulteriormente con una carta di tipo assorbente. Spalmare la crema sulla torta e servirla tagliata a tranci. Addizionare a piacere con della panna montata.