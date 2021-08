L'agnello è un secondo piatto versatile in ogni periodo dell'anno, esso può essere accompagnato dalla frutta di stagione o da quella secca.

L'agnello farcito con le noci è un delizioso piatto da proporre nelle occasioni importanti e per chi ha ospiti. Mele, erbe e noci croccanti combinate assieme conferiscono a questo arrosto un profumo tradizionale e campagnolo.

Una bella variante a questa leccornia può essere data dalla combinazione di rosmarino e pesche. Bisogna solo aggiungere del pan grattato, un cucchiaino di rosmarino tritato, due pesche a pezzetti, una presa di sale legata assieme con mezzo uovo.

Questa ricetta, pur essendo elaborata, è molto facile da eseguire: basta seguire tutti i passaggi nel migliore dei modi. Con questo piatto non è necessario servire un vino ricercato, può essere ideale anche una buona birra al malto.

Di questa ricetta esistono numerose varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più gustosa al palato.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti, più 15 minuti di riposo.

1,800 kg di spalla di agnello disossata

sale e pepe nero macinato

olio

Per il ripieno

15 gr di burro

1 cipolla piccola tritata

50 gr di pangrattato fresco

1 cucchiaino di timo tritato

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

2 piccole mele sminuzzate

230 gr di noci tritate

sale e pepe nero macinato

2 - 3 cucchiaio di succo di limone

Per la salsa

un cucchiaio di farina

4 dl e 1/2 di brodo di agnello

Preparazione

Per prima cosa è necessario preriscaldare il forno a 190 gradi centigradi.

Poi occorre preparare il ripieno: a tale fine si deve far fondere il burro in un tegamino e soffriggervi la cipolla finché diventa trasparente. Versarla in una terrina e mescolarla con il pan grattato, il timo, il prezzemolo, le mele e le noci. Salare e pepare e unire il succo di limone. Stendere la carne di agnello appiattendola bene ed eliminare il grasso.

Salarla e peparla.

Si deve poi distribuire il ripieno sulla carne, arrotolarla e legarla con spago da cucina. Mettere il rotolo in una teglia da forno, pennellarla di olio e cuocerla in forno (20 minuti per ogni 500 grammi di peso più 15 minuti). Quando la spalla è cotta togliere lo spago, disporla su di un piatto e lasciarla riposare per 10-15 minuti.

Nel frattempo è il momento di preparare anche la salsa: sgrassare il fondo di cottura, aggiungere la farina e mescolare sul fuoco. Versare il brodo, portare ad ebollizione, salare e pepare. Utilizzare meno brodo se si vuole una salsa meno densa.

È consigliabile di servire la salsa con l'agnello su di un piatto da portata piuttosto largo.