I dolci, che bontà. Saper preparare dei dolciumi belli da vedere non è da tutti. La torta farcita alle fragole non è altro che una rivisitazione di quella al pan di Spagna farcita con panna e la frutta. Il pan genovese classico, chiamato impropriamente pan di Spagna, e magari con l'aggiunta anche di altri elementi, rendono il dolce più morbido e più saporito all'assaggio.

Non tutti sanno, infatti, che il pan di Spagna ha origini genovesi, e che in tempi remoti si chiamava pan di Genova. In pasticceria ha la funzione di accompagnare la maggior parte delle torte alla crema oppure al burro.

Il primo pan di Genova apparve intorno al 1500, ma raggiunse la notorietà solo nel XIX secolo grazie alla scuola per dolci di Berlino che ne valorizzò le potenzialità facendolo conoscere al grande pubblico.

Si tratta di una torta sofisticata, ottima come accompagnamento per l'ora del tè o dopo una cena sontuosa o anche per un compleanno grazie all'aggiunta della panna. Decorata con dei fiori di pasta e fragola fa fare sempre un'ottima figura ai commensali.

Questa torta si accompagna a degli spumanti dolci come il Pinot di Pinot, oppure ad un moscato sempre dolce. Di questa prelibatezza esistono parecchie varianti. Di seguito proporremo la versione più gustosa per il palato.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Burro quanto basta per ungere

4 fogli di pasta per strudel surgelata

25 grammi di burro fuso

1/4 di litro abbondante di panna

230 grammi di fragole

zucchero a velo per spolverizzare

Per il pan di Genova

4 uova

120 gr di zucchero semolato

120 gr di farina

un pizzico di sale

50 gr di burro fuso

Preparazione

Per prima cosa, ungere e foderare la base di una tortiera a cerniera con il fondo staccabile del diametro di 20 centimetri.

Preriscaldare il forno a 190 gradi. Preparare il pan di Genova: mettere le uova e lo zucchero in una terrina su una casseruola contenente acqua in ebollizione, e mescolare fino ad ottenere una mousse cremosa.Togliere dal fuoco e farla raffreddare mescolando.

Setacciare la farina con il sale. Incorporare la metà al composto precedente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Versare il burro poco alla volta, e amalgamando unendo per ultimo la farina rimasta. Versare nella tortiera e cuocere in forno per 35-40 minuti.

Lasciare raffreddare il dolce nella tortiera per 5 minuti, quindi sfornarlo e farlo raffreddare su una griglia. Intanto disporre i fogli di pasta da strudel uno sopra l'altro, pennellando con il burro fuso solo le parti a contatto.

Ritagliare dei dischi di 6,5 centimetri di diametro e inumidire di acqua al centro, pizzicando per farne delle rosette. Dalla pasta rimasta, tagliare un tondo usando il fondo della tortiera come guida.

Disporre su una placca da forno il disco e i fiori, e cuocerli a 190 gradi per 8-10 minuti per poi lasciarli raffreddare. Tagliare il pan di Genova orizzontalmente in tre strati. Montare la panna e spalmarne 1/3 su ogni disco. Mettere da parte 6 fragole per la decorazione e tagliare le altre a metà; disporle sui dischi e sovrapporli. Appoggiare il terzo disco sui primi due, e su questo sistemare il disco di pasta per strudel, spolverizzato con dello zucchero a velo.

Disporre le rosette precedentemente preparate tutt'attorno a questo disco, alternandole con le fragole messe da parte, e tagliare a ventaglio.