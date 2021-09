La Tarte Tatin è una torta di mele capovolta. Il dolce è di origine francese, e più precisamente della regione di Lamotte - Beuvron, nel centro nord della Francia. Si racconta, che questa prelibatezza venne scoperta per caso dalle sorelle Stephanie e Caroline Tatin, che gestivano un ristorante di fronte alla stazione centrale. Il locale era frequentato da cacciatori. Una domenica le due sorelle erano intente a preparare la classica torta di mele per dei clienti che di lì a poco si sarebbero apprestati a pranzare nel loro punto di ristoro. Una delle due sorelle si dimenticò di porre la pasta brisè al di sotto della torta lasciando caramellare nella tiella le mele con lo zucchero e il burro.

Per rimediare all'errore pose la pasta brisè a coprire l'involucro del ripieno di mele. A fine cottura capovolse nel piatto il dolce dando vita ad uno dei piatti più famosi e saporiti del secolo scorso, per l'appunto la Tarte Tatin. L'idea piacque anche ai commensali che la divorarono in un istante. Oggi questa leccornia può essere riprodotta anche con le pere oppure le pesche e perché no anche con le albicocche.E' senza dubbio uno dei desserts francesi più famosi. È una crostata abbondantemente farcita di mele e ricoperta di caramello dorato, ma molto saporita. Questa leccornia può essere abbinata ad uno spumante Gancia, le bollicine sono il modo migliore di assaporare la frutta caramellata.

Di questa torta ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più originale possibile.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 35 - 40 minuti

150 gr di zucchero

50 gr di burro non salato

900 gr di mele piccole sbucciate ed affettate

25 gr di zucchero semolato per il caramello

1 cucchiaio di Cognac o Armagnac

200 gr di pasta frolla ( anche surgelata)

Preparazione

Per prima cosa preparare il caramello con lo zucchero e 4 cucchiai di acqua.

Versarlo piano in una tortiera con bordi alti dal diametro di 20 centimetri velando uniformemente il fondo. Lasciare raffreddare finché il caramello non si sarà indurito. Preriscaldare il forno a 220 gradi. Far fondere 25 grammi di burro e cuocere metà delle mele con metà zucchero per 3 minuti. Mettere su un piatto e cuocere l'altra metà delle mele con il rimanente zucchero.

Disporre le mele a cerchi concentrici nella tortiera. Far sciogliere il rimanente burro, aggiungervi il Cognac e versare sulle mele. Stendere la pasta in una sfoglia tonda dello stesso diametro della base della tortiera e appoggiarla sulle mele. Premere leggermente. Far cuocere la forno per 25 - 35 minuti, controllando dopo 20 minuti che la pasta non prenda troppo colore. Togliere la torta dal forno e lasciarla raffreddare per 5 minuti, quindi capovolgerla su un piatto da portata Servirla calda o fredda.