La castagna è il frutto del castagno, nota anche come “albero del pane”.

Ricche di amidi e carboidrati, un tempo erano il cibo dei poveri: esse mangiavano bollite o arrostite, oppure se ne ricavava una farina molto nutriente. Quando l’uomo ha deciso di passare dalla raccolta spontanea alla coltivazione scientifica, servendosi di innesti e potature, i castagni hanno subito un sostanziale cambiamento, è così che nacquero i marroni.

Particolarmente diffusa in autunno, la castagna è indicata anche per diverse Ricette, in particolare dolci. Di seguito ne approfondiamo alcune nel dettaglio.

Monte bianco

Tempo di esecuzione: 2 ore

Ingredienti:

800 gr. di marroni

800 gr. di latte

1 bustina di vaniglina

250 gr. di zucchero

panna

Togliere la buccia ai marroni e cuocerli in acqua salata. Successivamente occorre scolarli, togliere la pellicina e rimetterli in una pentola con il latte e metà bustina di vaniglina. Cuocere ancora per mezz'ora.

Passare al setaccio, mischiare lo zucchero, la rimanente vaniglina, un poco d'acqua, unire alle castagne e amalgamare bene. Disporre il composto sul piatto di portata livellando con una spatolina e cercando di dare forma di cono; con la panna e l'aiuto di una siringa coprire tutto e servire. Se rimane qualche marrone cotto e senza pellicina, si può bagnare nello sciroppo e decorare il dolce.

Torta di castagne chantilly

Tempo di esecuzione :1 e 15 minuti

Ingredienti:

100 gr. di burro

170 gr. di zucchero

8 uova

2 cucchiai di zucchero a velo

200 gr. di castagne

100 gr. di farina

un quarto di litro di panna

zucchero vanigliato

mandorle dolci tritate e pistacchi

Lavorare a spuma il burro con lo zucchero, 8 tuorli e due cucchiai di zucchero vanigliato.

Lessare ben morbide 2 etti di castagne, sbucciate e pelate, passarle al setaccio e fredde che siano, unirle al composto. Unire anche la farina e con mano leggera, 6 albumi montati a neve.

Versare il composto in un anello da torta, appoggiato sopra un foglio di carta unta e cuocere a forno molto moderato.

Montare con una frustina un quarto di litro di panna, addolcire a piacere con lo zucchero vanigliato, e stenderla sul piatto superiore della torta e sul bordo esterno, sul quale saranno state fatte aderire mandorle tritate finemente, miste a pistacchi.

Castagnaccio

Tempo di esecuzione: un'ora

Ingredienti

500 gr. di farina di castagne

50 gr. di pinoli

50 gr. di uvetta

scorza grattugiata di limone

Stemperare la farina di castagne in un recipiente con 2 bicchieri d'acqua e quando non vi saranno più grumi unire altri 2 bicchieri. A questo punto il composto risulterà piuttosto liquido, ma dovrà comunque essere senza grumi. Versare i pinoli, l'uvetta (ammollata in acqua tiepida) la scorsa di limone grattugiata. Ungere una tortiera con abbondante olio e versare l'impasto che dovrà essere alto non più di 2 cm. Cuocere in un forno moderato per circa mezz'ora.

Cupola di castagne con marron glacé

Tempo di esecuzione: 3 ore (più il tempo necessario per lasciare in frigo)

Ingredienti:

1 kg di castagne

zucchero

zucchero 500 gr. di panna montata

marron glacè

latte

un pizzico di vaniglina

Praticare un taglietto alle castagne prima di lessarle per mezz'ora.

Sgocciolarle e sbucciarle, eliminando anche la pellicina interna. Metterle in una casseruola, coprire di latte freddo, e unire la vaniglina. Bollire e cuocere le castagne a recipiente coperto per 3 quarti d'ora. Sgocciolare e passarle al setaccio, mescolarvi la metà del peso della purea ottenuta di zucchero.

Cuocere ancora, e ritirare quando il composto si staccherà facilmente dalle pareti del recipiente.

Una volta raffreddato, far scendere a cupola la purea passandola attraverso un passaverdura, ricoprire con la panna montata e decorare con i marron glacè. Servire ben freddo.