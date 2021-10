Le uova sono un alimento semplice e unico in cucina, dando anche un ottimo apporto calorico. Crude o cotte, esse possono essere protagoniste di insalate, ma anche di primi o di secondi piatti. Di seguito approfondiamo qualche ricetta a base di uova.

Uova alla crema

Tempo di esecuzione 1 ora

Ingredienti:

8 uova

80 gr. di burro

100 grammi di mozzarella

sale

Calorie: 553

Proteine: grammi 20

Lipidi: grammi 33

Glicidi: grammi 39

Imburrare abbondantemente un piccolo tegamino da forno e stendervi sopra un poco di mozzarella tritata. Farvi scivolare sopra due uova rotte, prima in un piattino e condire con un pizzico di sale.

Versare sui tuorli il burro fuso e passare in forno. Ritirare il tegamino quando l'albume delle uova comincerà a rapprendersi. Procedere nello stesso tempo modo per le altre uova. Servire appena sfornate.

Uova fritte all'americana

tempo di esecuzione : 1 ora

Ingredienti :

8 uova

8 fette di prosciutto cotto

8 fette di melanzana tagliate spesse

tagliate spesse olio

pomodori

sale

Calorie 276

Proteine gr.6

Lipidi gr.24

Glicidi gr.9

Friggere le melanzane in olio caldo, ungere leggermente le fette di prosciutto e cuocerle sulla graticola. Friggere nell'olio le uova. Su un piatto di servizio disporre le fette di melanzana e porvi sopra una fetta di prosciutto con l'uovo precedentemente fritto. Servire a parte la salsa di pomodoro.

Uova e mozzarella

tempo di esecuzione 20 minuti

ingredienti

8 uova

200 gr di mozzarella

100 grammi di pomodori

400 gr. di burro

Origano

sale

Calorie 343

Proteine gr.23

Lipidi: gr.27

Glicidi: gr.2

Tagliare due pomodori a pezzi e cuocere nel burro, in un tegame grande per pochi minuti. Versare le uova in una sola volta e cuocerle per 5 minuti, aggiungere la mozzarella tagliata a pezzetti e cospargere di origano.

Introdurre il tegame in forno non troppo caldo per 5 minuti.

Uova alla pancetta affumicata

tempo di esecuzione: 15 minuti

Ingredienti :

: 8 uova

80 gr. di pancetta affumicata

20 gr. di burro

Calorie: 325

proteine: gr.15

lipidi: gr.29

glicidi: gr.1

Tagliare la pancetta affumicata a listarelle e cuocerla in un tegame su fuoco moderato finché non accenna ad abbrustolirsi.

A questo punto è possibile adagiare le uova sulla pancetta nel forno non troppo caldo. Cuocere per 10 minuti e servire.

Omelette con cipolle

Tempo di esecuzione: 20 minuti

ingredienti :

6 uova

200 gr. di cipolle

20 gr. di parmigiano

20 gr. di burro

20.gr di olio

sale

Calorie 222

Proteine gr.13

lipidi gr.18

glicidi gr.2

Rosolare nel burro le cipolle e battere le uova col parmigiano e poco sale. Aggiungervi le cipolle e versare il composto in una padella contenente olio bollente. Cuocere per 5 minuti a fuoco moderato, strapazzando energicamente e quando sarà bene amalgamato, mettere in forno per 5 minuti. Terminata la cottura, togliere l'omelette dalla padella e arrotolarla. Rimettere in forno per qualche minuto e servire.

Uova in camicia alla romana

Tempo di esecuzione 1 ora

Ingredienti:

8 uova

300 gr. di piselli

60 gr di prosciutto crud o

o 60 di burro

30 gr. di brodo

cipolla affettata

sale

Calorie: 411

proteine: gr 21

lipidi: gr.31

glicidi: gr.12

Rosolare nel burro e cipolla i piselli, condire con sale e bagnare con il brodo. Cuocere a fuoco moderato e poco prima di ritirare unire il prosciutto tagliato a listarelle, nel frattempo preparare le uova in camicia; al centro di un piatto rotondo di servizio disporre i piselli contornandoli con le uova affogate. Servire immediatamente.