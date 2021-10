La cucina cinese è da sempre la passione più spiccata di diversi gourmet, che non si accontentano di degustare Ricette banali, ma bensì sempre diverse e originali. La frutta fritta caramellata viene generalmente proposta all'interno dei ristoranti cinesi a fine pasto. La ricetta originale prevede che i pezzi di frutta siano prima passati in una pastella leggera e poi fritti nell'olio bollente. Il piatto infine viene servito con l'aggiunta di un caramello fatto di zucchero fuso. Le mele caramellate alla cinese deliziose e misteriosamente orientali, vengono - anche esse - passate in una pastella leggera fritte e ricoperte con un caramello ai semi di sesamo.

Si tratta di una preparazione prettamente orientale, ma diffusa in tutta Europa come una leccornia veramente deliziosa. Questa prelibatezza è facile da abbinare ad un vino moscato siciliano, particolarmente fruttato e dall'aroma intenso come il passito di Pantelleria che esalterà l'acidità e la dolcezza delle mele insieme. Di questa delizia del palato ne esistono diverse varianti, non solo in Cina ma anche in Giappone. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

6 mele ( possibilmente renette)

succo di limone

olio per friggere

100 gr di farina bianca

15 gr di fior di farina di granoturco

3 albumi

1 litro e 1/2 di latte

275 gr di zucchero

1 cucchiaio di semi di sesamo

olio per ungere

Preparazione

Per prima cosa sbucciare le mele, togliere i torsoli e dividerli in quarti.

Spruzzarle con il succo di limone per non farle annerire. Scaldare l'olio per friggere. Setacciare la farina bianca e quella di granoturco in una ciotola. Fare un buco al centro, mettervi dentro gli albumi e il latte e sbattere con una forchetta. Lasciare riposare per 10 minuti. Rivestire le mele di pastella e friggerle nell'olio un pò alla volta scolandole su un foglio di carta assorbente; mantenerle in caldo.

Portare ad ebollizione lo zucchero in un 1 dl e 1/2 di acqua e far bollire finché lo sciroppo si sarà trasformato in caramello ( controllare la cottura con il densimetro) unire i semi di sesamo e mescolare. Preparare le coppette da portata e ungerle con un po' di olio. Bisogna ungere le coppette prima di mettere le mele altrimenti queste si attaccheranno subito al fondo.

Mettere in tavola delle coppette di acqua ghiacciata. Immergere le mele nel caramello e distribuirle nelle coppette unte di olio (quattro spicchi di mela per ciascuna coppetta). Saranno gli ospiti a bagnare i pezzi di mela nell'acqua per far solidificare il caramello. Consumare infine il dolce a temperatura ambiente.