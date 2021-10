La Sicilia si contraddistingue in cucina per l’utilizzo frequente di erbe aromatiche, olio e peperoncino. In alcune Ricette regionali prevale l’abbinamento di spezie, oppure l’aggiunta di agrumi per le pietanze salate. Tra le pietanze tipiche della Sicilia c’è la pasta con broccoli alla trapanese.

La ricetta originale

Ingredienti:

500 g di bucatini

100 g di tuma

1 cipolla

200 g di carne tritata di suino

q.b. di olio

200 g di polpa di pomodoro

q.b. di sale

100 g di farina

1 cavolfiore

q.b. di pepe

50 g di mandorle abbrustolite

Preparazione

Per la ricetta della pasta con broccoli alla trapanese, iniziate con il lavaggio e la pulizia del cavolfiore.

Poi mettetelo a bollire in una pentola capiente, con acqua salata e, una volta che l’avete lessato, tagliatelo a piccoli pezzetti. A questo punto preparate una pastella, in cui unite alla farina dell’acqua e immergete le cime del cavolfiore. Da qui, aggiungete sale e pepe come preferite e trasportate le cime in una padella, con un filo di olio.

Intanto, tagliate fine la cipolla e fatela rosolare in un’altra padella con dell’olio, insieme alla carne tritata. Unite alla carne anche la polpa di pomodoro ed un mestolo di acqua, poi aggiustate di sale, pepe e procedete la cottura per circa dieci minuti. A questo punto, preparate i bucatini in una ampia pentola, con dell’acqua salata e attendete la cottura.

Quando la pasta è pronta, unitela al condimento del sugo, aggiungete del formaggio grattugiato e le mandorle.

Di conseguenza, versate il tutto in una teglia con un filo di olio, aggiungete le frittelle di cavolfiore, la tuma e versate sopra lo strato di pasta con il condimento. Da qui, spolverate il tutto con altro formaggio, aggiungete un filo di olio e cuocete la pietanza in forno, per circa 20 minuti.

Una volta che il piatto è pronto, servite e abbinate allo stesso un vino rosso.

Una variante

Una variante della ricetta è la pasta con broccoli catanesi.

Ingredienti:

600 g di maccheroni o rigatoni

1 broccolo di 800 g

300 g di ricotta

q.b. di sale

250 g di salsiccia

q.b. di olio

100 g di pangrattato

q.b. di pepe

salsa di pomodoro

1 spicchio d'aglio

Tagliate a piccoli pezzi il broccolo e lessatelo in una pentola con dell’acqua salata, poi scolatelo e conservatelo da parte.

Da qui, rosolate in un tegame l’aglio con un filo di olio a fiamma lenta e unite la salsiccia, la passata di pomodoro ed i broccoli. Poi tostate il pangrattato qualche minuto e senza olio in una padella.

A parte, sciogliete la ricotta con dell’acqua tiepida in una ciotola, fino a ottenere una pastella omogenea. A questo punto preparate la pasta e cuocetela nell’acqua di cottura del broccolo. Poi condite il tutto con la salsa di broccoli e salsiccia, mescolate bene, versate la ricotta fusa, il pangrattato e servite. Anche stavolta, è consigliabile l’abbinamento alla pietanza, con un vino rosso.