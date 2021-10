La bavarese è un preparazione a base di crema, gelatina e panna montata. Si tratta di un dolce al cucchiaio tradizionale, molto semplice da preparare e dal sapore veramente delicato. La consistenza di tale dessert è molto liscia e compatta e può essere anche aromatizzato in diversi modi: cioccolato, caffè o frutti esotici. Questa leccornia prende il nome dalla regione tedesca della Baviera. Anticamente la bavarese non era un prodotto di pasticceria, bensì una bevanda a base di tè, latte e liquore che veniva servita all'inizio del 1700 da cuochi francesi al servizio dei principi di Wittelsbach, regnanti della Baviera.

Nel 1800 in Francia nacque il dolce nella sua forma attuale, ispirato per l'appunto alla bevanda bavarese. I mastri pasticceri di tutto il mondo propongono questa delizia del palato, sbizzarrendosi nei modi più originali.

Tale dessert è facile da abbinare a uno spumante dolce oppure a un moscato: le bollicine esalteranno il gusto della crema. Di questa prelibatezza ne esistono diverse varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione servita nei calici a strati inclinati per aggiungere un tocco di originalità al delizioso composto.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione 20 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 15 minuti

6 tuorli

100 gr di zucchero

6 dl di latte

20 gr di gelatina in fogli o colla di pesce

Qualche goccia di essenza di vaniglia oppure un baccello

100 gr di fragole frullate

100 gr di albicocche frullate

600 gr di panna montata

fragole per decorare

Preparazione

Per prima cosa sbattere i tuorli con lo zucchero e il latte in una casseruola.

Porla sul fuoco molto basso e cuocere la crema mescolando continuamente senza far bollire. Levarla dal fuoco. Ammorbidire i fogli di gelatina in acqua fredda, scolarli e scioglierli sul fuoco con un cucchiaio di acqua, far intiepidire la gelatina e incorporarla alla crema. Aggiungere la vaniglia e lasciarla in infusione per qualche minuto.

Passare la crema al setaccio. Mettere il recipiente con la crema in una terrina piena di ghiaccio e raffreddarla, sbattendo frequentemente. Dividere la crema in tre recipienti. A una aggiungere le fragole frullate, all'altra le albicocche e lasciare la terza al naturale. Quando le creme cominciano a rapprendersi incorporarvi 1/3 della panna. Versare un primo strato di crema semplice in sei bicchieri, appoggiarli inclinati su una grata e metterli in frigorifero.

Quando la crema sarà raffreddata ripetere la stessa operazione con la crema d'albicocche e di fragole. Quando le bavaresi sono pronte raddrizzare i bicchieri, coprirli con una pellicola e conservarli in frigorifero. Decorare ogni bicchiere con una fragola con attaccate le foglie.