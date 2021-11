Il gelato è una vera passione. Si tratta di un alimento consumato sia in estate che in inverno. Grazie alla sua digeribilità si è conquistato un ruolo di primo piano in tutte le tavole del mondo. Oggi è facile da reperire anche in tutti i bar o chioschi per le strade. È considerato uno snack ma può essere utilizzato come piatto completo. L'invenzione del gelato per come lo conosciamo noi è dovuta al siciliano Francesco Procopio Dei Coltelli. Partito da Acitrezza nel 1686 arrivò a Parigi dove aprì un locale che serviva appunto il gelato. Il caffè Procope è tutt'ora aperto e serve una grande quantità di gelati dalle ricette originali e sempre diverse.

Il gelato di rabarbaro alo zenzero è un esotico gelato dal gusto un pò asprigno , ma delizioso. Ottimo da servire con deliziosi biscotti a forma di sigarette. Una ricetta da proporre per le grandi occasioni. Ottimo anche da abbinare ad uno spumante dolce come il Pinot di Pinot dei fratelli Gancia. Di questa leccornia ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 35 minuti

450 gr di rabarbaro fresco tagliato a pezzi

60 gr di zucchero semolato

1/4 di cucchiaio delle " 4 spezie"

3 cucchiai di sciroppo di zenzero

4 cucchiai di brandy

25 gr di gambi di zenzero tritati

1/2 dl di panna abbondante

Per i biscotti a sigaretta

2 albumi di uovo

100 gr di zucchero semolato

50 gr di farina

50 gr di burro fuso

2 - 3 gocce di essenza di vaniglia

Preparazione

Per prima cosa mettere in un tegame il rabarbaro, le spezie, lo sciroppo e lo zucchero.

Coprire e far cuocere a fiamma bassa finché il rabarbaro sarà morbido. Lasciar raffreddare completamente. Aggiungere poi il brandy e lo zenzero tritato e mescolare. Montare la panna ben soda e unirla al composto di rabarbaro.Versare il tutto in un contenitore a chiusura ermetica e passarlo nel freezer. Preparare nel frattempo i biscotti a sigaretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

preriscaldare il forno a 190 gradi. Mescolare gli albumi allo zucchero e aggiungere la farina, il burro fuso e l'essenza di vaniglia. Foderare una teglia con carta da forno e stendervi il composto, formando 6 losanghe di 10 per 4 centimetri. Mettere la teglia nella parte alta del forno e lasciare cuocere per 5 - 6 minuti, finché i biscotti saranno dorati al centro e più coloriti sui bordi.

Lasciarli raffreddare per pochi secondi. Staccare i biscotti con delicatezza dalla carta e arrotolarli su delle matite o su dei bastoncini di legno. Farli raffreddare completamente su una griglia. Togliere il gelato dal freezer e metterlo nel frigorifero per una mezz'ora per ammorbidirlo. Servirlo con i biscotti preparati.