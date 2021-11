La zucca è un alimento molto versatile in cucina perché si presta alle preparazione di diversi piatti presenti sulle tavole soprattutto in autunno, come il classico riso alla zucca e per tanti tipi di torte, sia salate che dolci. In questa stessa stagione anche la castagna può avere molteplici utilizzi in cucina.

La torta alla zucca e quella con farina di castagne sono Ricette vegane, ma naturalmente vanno benissimo anche per chi segue uno stile alimentare "onnivoro" ma vuole optare comunque per un' alternativa ecologica e leggera.

Torta soffice vegana alla zucca

Gli ingredienti necessari per una tortiera di circa 13x28 cm sono:

300 g polpa di zucca

300 g farina

280 g latte vegetale

180 g sciroppo d' acero/ 180 g zucchero di canna

2 cucchiai olio di semi/ burro di mandorla

16 g lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella

1 punta di estratto di vaniglia

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di sale

Per decorare, a scelta tra:

semi di zucca

mirtilli rossi essiccati

pezzetti di cioccolato vegano

frutta secca

Preparazione

Un metodo per ottenere la polpa di zucca è cuocere la zucca in forno per circa un' ora, poi togliere la buccia e i semi e frullarla.

Mettiamo la polpa di zucca in una ciotola, versiamo il latte vegetale e dolcifichiamo con lo sciroppo o con lo zucchero di canna, aggiungiamo una punta di estratto di vaniglia e due cucchiai di olio di semi o di burro di mandorla, quindi mescoliamo fino a quando il composto non risulterà omogeneo.

In un' altra ciotola mettiamo la farina, il lievito per dolci, un cucchiaino di cannella e un pizzico di noce moscata: due spezie che stanno molto bene con la zucca, aggiungiamo anche un pizzico di sale perché è molto utile per esaltare i sapori, mescoliamo per ottenere omogeneità.

Aggiungiamo ora il contenuto della prima ciotola al composto appena creato e andiamo ad amalgamare prima con il cucchiaio e poi con la frusta da cucina per evitare la formazione di grumi.

Prepariamo poi la tortiera e versiamoci il preparato, volendo si può anche decorare la superficie con degli ingredienti a scelta: dei semi di zucca e dei mirtilli rossi essiccati, oppure dei pezzetti di cioccolato vegano e un po' di frutta secca.

Procediamo con la cottura in forno statico a 180° per circa 50 minuti fino a quando la superficie inizierà a dorarsi; una volta cotta, la torta va lasciata raffreddare prima di esser servita e può esser conservata per circa tre giorni, se ben chiusa in un contenitore apposito.

Torta con farina di castagne vegana

Come la zucca, anche la castagna è molto presente nelle ricette autunnali, possiamo trovarla per esempio nelle vellutate, nelle caldarroste e in diversi tipi di dolci. La farina di castagne si ottiene dalla lavorazione delle castagne e trova il suo impiego in molte ricette come nella realizzazione di questa torta.

Ingredienti:

200 g farina di castagne

60 g fecola di patate

100 g farina di riso

20 g semi di lino

60 ml acqua

2 cucchiai di malto di riso/ sciroppo d' acero/ 40 g zucchero di canna

40 ml olio di semi

200 ml latte di soia

un pizzico di sale

1 bustina di lievito in polvere per dolci

scaglie di cioccolato fondente q. b

Preparazione

Come prima cosa mettiamo i semi di lino in acqua per una decina di minuti fino al ottenere un composto denso.

Setacciamo poi le farine, la fecola e il lievito, aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo. A parte sciogliamo il malto di riso nel latte di soia e aggiungiamo l'olio.

Uniamo polveri e liquidi, compresi i semi di lino; l' impasto non deve risultare né troppo liquido né troppo denso, nel primo caso possiamo mettere un po' di farina di riso, altrimenti bisogna aggiungere un po' di latte.

Poi prepariamo la teglia e andiamo a distribuire sulla superficie del composto delle scaglie di cioccolato fondente vegano; ora possiamo infornare per circa 25/ 30 minuti a 170° se il forno è ventilato o a 190° se il forno è statico; una volta raffreddata la torta può esser servita.