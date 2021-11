La Crème Caramel è un dolce al cucchiaio famoso chiamata anche Crème Custard. Gli ingredienti principali sono: latte, uova, zucchero e di solito anche la vaniglia. Si differenzia dalla Crème Brulèe di molto, perché il caramello posizionato al di sopra del Crème Caramel non è duro, ma è in forma liquida. Si tratta di un piatto molto diffuso in Europa e nel mondo chiamato anche quasi impropriamente " Flan "nei paesi di lingua spagnola. Nell'ultima parte del ventesimo secolo la Crème Caramel ha occupato un ruolo molto importante all'interno dei ristoranti più noti del mondo.

Oggi è una prelibatezza che le massaie preparano anche a casa con facilità. Si tratta di una leccornia veramente golosa facile da preparare e ottima anche per le occasioni più importanti. Veramente buona da abbinare soprattutto alle bollicine di uno champagne francese secco come il Clerrmant de Bourgogne rose oppure un Dom Perignon. Di questa golosità gastronomica se ne conoscono diverse varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più originale possibile.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti, più il tempo per raffreddare

tempo di cottura 1 ora

3 dl di latte

1/2 stecca di vaniglia

1 dl e 1/2 di panna fresca

3 uova e un tuorlo

50 gr di zucchero semolato

fettine di fragole per guarnire

Per il caramello

100 gr di zucchero

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 170 gradi centigradi.

Versare il latte in una casseruola, unire la stecca di vaniglia e portare ad ebollizione. Spegnere il fuoco e lasciare in infusione per 15 minuti circa. Naturalmente più a lungo si manterrà in infusione la stecca di vaniglia nel latte più profumata sarà la crema. Incorporare quindi il latte alla panna. Sbattere le uova intere con il tuorlo e lo zucchero, in una terrina. Eliminare la stecca di vaniglia dal latte e versarlo adagio e sempre mescolando, sulle uova sbattute.

Preparare il caramello: far sciogliere lo zucchero in 4 cucchiai di acqua in una casseruolina dal fondo spesso continuando a mescolare; lasciare bollire lo sciroppo finché non diventa scuro e caramellato. Versarlo in uno stampo a cassetta della capacità di circa mezzo litro e rigirarlo distribuendolo su tutte le pareti. Lasciare raffreddare.

Versare il composto di latte e uova nello stampo dopo averlo filtrato attraverso un setaccio. Coprirlo con un foglio di alluminio e appoggiarlo su una teglia contenente acqua calda. Cuocere in forno 40 - 50 minuti. Quando la crema si sarà solidificata levare il foglio di alluminio e togliere lo stampo dal bagnomaria. Tenerlo in frigo per 4 ore prima di servire. Per sfornare il dolce appoggiare sullo stampo un piatto da portata e rigirarlo per far scendere la Crème Caramel. Guarnire con le fette di fragola e menta.