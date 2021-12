Scegliere di mangiare vegano non vuol dire rinunciare al gusto, nè ai dolci tipici della tradizione natalizia.

Di seguito proponiamo due classici del periodo rivisti in alternativa vegetale: il mascarpone e il pandoro. La prima ricetta è davvero alla portata di tutti, mentre la seconda richiede invece una preparazione più elaborata.

Non è necessario essere vegani per preparare questi dolci, che possono essere apprezzati da chiunque.

Mascarpone in versione vegana

Durante l'anno il mascarpone è spesso servito come dolce al cucchiaio oppure lo troviamo tra gli ingredienti di numerose Ricette, come il classico tiramisù, nelle Feste ci viene tipicamente offerto con una fetta di panettone o di pandoro.

La versione proposta è vegana, leggera e facilissima, tuttavia può esser meglio cominciare la preparazione il giorno prima per i tempi necessari in frigorifero.

Ecco qui gli ingredienti che ci servono:

500 g. di yogurt di soia non zuccherato

60 g. di latte di soia senza zucchero

130 g. di olio di semi di girasole

1 pizzico di sale

Preparazione

Iniziamo facendo sgocciolare lo yogurt di soia su un colino rivestito da una garza, trasferiamolo in frigorifero per un tempo minimo di 8 ore in modo che perda il siero in eccesso e si possa compattare un po'. Sgoccioliamo lo yogurt dal siero e trasferiamolo in un mixer a immersione con il latte di soia e l' olio, frulliamo fino a quando il composto prenderà volume, diventando abbastanza denso ed ecco pronto il mascarpone.

Pandoro

Parliamo di un classico irrinunciabile dei dolci natalizi: il pandoro può esser preparato anche a casa se si vuole mangiare più sano, in questa ricetta ci sono alcuni step da seguire e richiede un po' di tempo, ma per chi se la sente c'è la possibilità di mettersi alla prova per avere un dolce che da sempre allieta le nostre tavole a Natale.

Anche in questo caso è bene cominciare la preparazione il giorno prima per rispettare i tempi di lievitazione, si ricorda che serve lo stampo apposito per pandoro.

Ingredienti:

Per il lievitino:

90 g. farina manitoba

20 g. fecola di patate

16 g. lievito di birra fresco

100 ml acqua

1 cucchiaio di zucchero di canna

20 ml latte di riso

Per il primo impasto:

160 g. di farina manitoba

20 g. di fecola di patate

30 g. di zucchero di canna

20 g. margarina vegetale

50 ml latte di riso

1 cucchiaino di curcuma in polvere

Per il secondo impasto:

200 g. farina manitoba

40 g. fecola di patate

100 g. zucchero di canna

110 ml latte di riso

1 pizzico di sale

Per la sfogliatura:

150 g. margarina vegetale

Preparazione

Iniziamo con la preparazione del lievitino, poi sciogliamo il lievito di birra nel latte e nell' acqua tiepide e aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo e lasciamo riposare per qualche minuto.

Versiamo la farina e la fecola di patate in un recipiente, uniamo il lievito appena sciolto con lo zucchero e mescoliamo con un cucchiaio ottenendo un impasto piuttosto liquido che andiamo a coprire con una pellicola per alimenti, lasciamo riposare per circa un' ora al caldo.

Passiamo ora alla preparazione del primo impasto: aggiungiamo lo zucchero di canna al lievitino insieme alla margarina sciolta e al latte tiepido in cui in precedenza avremo fatto sciogliere la curcuma, mescoliamo, uniamo la farina e la fecola e impastiamo fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che faremo riposare al caldo per un' ora.

Adesso possiamo passare alla preparazione del secondo impasto: uniamo zucchero, sale e latte tiepido e iniziamo a lavorare l' impasto, poi aggiungiamo anche la farina e fecola, impastiamo ancora fino a ottenere un panetto di consistenza omogenea e liscia che lasceremo riposare per un' ora circa al caldo.

Riprendiamo l' impasto e procediamo con la sfogliatura: stendiamo il panetto su una spianatoia infarinata e formiamo un quadrato nel cui centro andiamo a mettere la margarina fredda di frigo tagliata a pezzetti, richiudiamo l' impasto portando gli angoli al centro e schiacciamo un pochino con le mani, facendo attenzione a non far fuoriuscire la margarina.

Ora dobbiamo eseguire una piega a tre come si fa per preparare la pasta sfoglia, avvolgiamo l' impasto in una pellicola trasparente per alimenti e mettiamolo in frigo a riposare per circa mezz' ora, dopodichè riprendiamolo e lavoriamolo nuovamente sulla spianatoia arrotondandolo e cercando di ottenere una forma il più possibile simile a una sfera.

Spalmiamo la margarina all' interno dello stampo per pandoro adagiandovi la palla, copriamo con una pellicola e lasciamolo lievitare per circa 10 ore al caldo, l' impasto dovrà raggiungere il bordo dello stampo, ora togliamo la pellicola e preriscaldiamo il forno a 180° , inforniamo per 10 minuti a questa temperatura e poi a 160° per altri 40 minuti circa.

Sforniamo il pandoro, lasciamolo raffreddare nello stampo, quando è freddo possiamo metterlo su un piatto da portata e servirlo decorato a piacere.