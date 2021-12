Durante il freddo mese di dicembre si ha spesso l'esigenza di avere cibi caldi in tavola: creme, vellutate e zuppe calde sono quindi perfette per la stagione. Si tratta di piatti semplici da preparare e ricchi di benefici per la salute, l'importante è sempre non eccedere nel consumo e verificare eventuali allergie o incompatibilità dovute per esempio a problemi gastro-intestinali.

Si seguito approfondiamo tre zuppe di origine francese, esse sono vegetariane ma possono facilmente esser rese vegane con qualche facile sostituzione, per esempio usando l'olio di oliva o il burro vegetale al posto del burro, la panna vegetale invece della classica panna da cucina e scegliendo il formaggio grattugiato vegano.

Ricetta della zuppa Saint-Germain

La zuppa Saint- Germain (potage Saint- Germain) è originaria dell' Ile de France, la regione di Parigi, l' ingrediente principale di questa ricetta è dato dai piselli, ricchi di sostanze utili all' organismo come vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Ingredienti per 6 persone:

300 g di piselli secchi

1 cipolla

1 carota

100 g di burro

2 chiodi di garofano

sale

crostini

Preparazione

Dopo aver tenuto i piselli in un litro d' acqua fredda per circa due ore, andiamo a cuocerli con la cipolla, i chiodi di garofano e la carota tagliata a pezzetti.

Dopo la bollitura, mettiamo il coperchio, abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere fino a quando l' acqua non sarà evaporata: ci vorrà circa un' ora e mezza.

Azioniamo il mixer, aggiungiamo un litro d' acqua per rendere la zuppa cremosa, saliamo e rimettiamo sul fuoco, andiamo a schiumare e ad aggiungere 50 grammi di burro.

La zuppa è pronta e può esser servita con dei crostini di pane fritti negli altri 50 g di burro.

Zuppa gratinata di cipolle

Questa zuppa è a base di cipolla, la quale ha numerose proprietà: antiossidanti, antinfiammatorie, antibatteriche e la sua utilità nel controllo del colesterolo e dei trigliceridi del sangue.

Ingredienti per 6 persone:

6 cipolle medie

60 g di burro

180 g di formaggio groviera grattugiato

1 litro e mezzo d' acqua

1 cucchiaino di farina

12 fette di pane

sale

pepe

noce moscata

Preparazione

Per prima cosa tagliamo le cipolle a fettine molto sottili, facciamo sciogliere il burro in una casseruola senza fargli prendere colore, mettiamo le cipolle e mescoliamo fino a quando iniziano a imbiondirsi.

Aggiungiamo la farina, l' acqua bollente e un po' di sale ma non troppo perchè il formaggio è già salato, mettiamo anche il pepe e un pizzico di noce moscata grattugiata, ora facciamo bollire a fuoco basso per una ventina di minuti.

Nel frattempo andiamo a mettere 2 fette di pane tostato in alcune terrine individuali, aggiungiamo del formaggio grattugiato e poi del brodo bollente, appena il pane risale in superficie aggiungiamo dell' altro formaggio grattugiato e mettiamo in forno caldo a gratinare.

Zuppa di funghi

La ricetta originale prevede l'utilizzo di funghi di Parigi, ma anche i nostrani andranno benissimo, il brodo di carne è stato invece sostituito dal brodo vegetale per ottenere una ricetta adatta ai vegetariani.

Come i piselli e le cipolle, anche i funghi sono ricchi di proprietà benefiche per l'organismo: contengono infatti sostanze importanti come proteine, sali minerali, vitamine e antiossidanti.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di funghi

60 g di farina

1 litro di brodo vegetale

1 decilitro di panna fresca

1 limone

1 scalogno

80 g di burro

sale

pepe

prezzemolo ( facoltativo)

Preparazione

Puliamo i funghi, tagliamoli a lamelle sottili e cospargiamoli di succo di limone per evitarne l' annerimento.

Mettiamo 25 grammi di burro in una casseruola con lo scalogno, appena inizia a imbiondire aggiungiamo i funghi, il sale, il pepe e lasciamo cuocere a fuoco moderato per circa 40 minuti, fino all' evaporazione dell' acqua.

Intanto facciamo sciogliere il rimanente burro, aggiungiamo la farina mescolando con il cucchiaio di legno fino a ottenere una pasta liscia, aggiungiamo il brodo, sempre mescolando, facciamo cuocere a calore moderato per una decina di minuti, versiamo il miscuglio sui funghi e continuiamo la cottura a fuoco molto basso per altri dieci minuti.

Azioniamo il mixer, versiamo il preparato in una zuppiera incorporando la panna fresca, volendo possiamo aggiungere anche una manciata di prezzemolo tritato fine; serviamo la zuppa con dei crostini.