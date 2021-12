Le polpette di carne in umido sono un classico della cucina casalinga. Si tratta di un piatto non troppo "grasso" da preparare tra un giorno di festa e l'altro, per non appesantire troppo lo stomaco dopo il cenone del giorno di natale. Si possono preparare anche in anticipo e congelare nel surgelatore per due oppure tre mesi. Rappresentano senza alcun dubbio la soluzione dell'ultimo momento. L'ingrediente principale è la lonza di maiale tritata ma possono essere "impastate "anche con altri tipi di carne come il manzo e l'agnello. È una prelibatezza della tradizione che di solito accontenta tutti, grandi e piccini.

È una ricetta che rispetta in pieno i canoni del "confort food" e che appaga il palato con dolci note speziate. Le polpette si possono tranquillamente abbinare ad un vino rosso corposo e fruttato. I vini siciliani rappresentano davvero un must per questa pietanza da Gourmet. Un Nero D'Avola è l'ideale da degustare con le polpette casalinghe esalterà maggiormente il retrogusto della carne di maiale lasciando inalterato il sapore del sugo. Di questa leccornia ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più facile da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 10 minuti

500 gr di lonza di maiale tritata

50 gr di pangrattato fresco

1/2 cucchiaio di salvia secca ( oppure un trito di salvia fresca)

olio per friggere

1 uovo

1 rametto di salvia per guarnire

sale e pepe nero macinato

Per la salsa

400 gr di pomodoro tritati grossi

2 cucchiai di olio

1 cipolla affettata

1 spicchio di aglio schiacciato

1 cucchiaio di passata di pomodoro

1 mazzetto guarnito

1/2 cucchiaio di zucchero

Preparazione

Per prima cosa preparare la salsa: far scaldare l'olio in una casseruola, aggiungere la cipolla e far cuocere per 3 - 5 minuti finché sarà divenuta trasparente ( non deve soffriggere).

Aggiungere l'aglio e far soffriggere per soli 30 secondi; poi unire i pelati, la passata di pomodoro, il mazzetto guarnito, lo zucchero e far bollire per 10 - 15 minuti finché la salsa di pomodoro sarà divenuta densa e sciropposa. Passare la salsa al setaccio. Mescolare in una ciotola la carne tritata, il pangrattato, l'uovo, la salvia, sale e pepe e, con il composto preparare delle polpette.

Scaldare l'olio in una padella, poi immergervi le polpette, poche alla volta, e farle dorare. Girare di tanto in tanto le polpette in modo che acquistino una doratura uniforme. Scolarle su carta assorbente. Immergere le polpette nella salsa e portare a bollore. Coprire, far sbollire piano per circa 45 minuti e terminare la cottura. Versarle su di un piatto da portata precedentemente riscaldato e guarnire con le foglie di salvia.