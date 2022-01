Nelle fredde giornate invernali le massaie si ingegnano a portare in tavola piatti sostanziosi e altrettanto gustosi . Lo stufato di salsicce e fagioli è una ricetta semplice e saporita. Si tratta dell'equivalente inglese del "cassoulet" francese. Questo piatto è nato nella regione della Linguadoca ed è a base di fagioli secchi generalmente bianchi e di carne. In origine era a base di fave. Il termine "cassoulet" deriva proprio dalla casseruola smaltata a forma di tronco fabbricata ad Issel. Nella versione impropriamente detta "italiana" si prevede che la copertura di pasta sostituisca in modo fantasioso il solito contorno di patate.

Questa bella pietanza si abbina facilmente ad un vino rosso corposo come: Minervois (della regione Fitou, Combières) oppure con un vino più aromatico come il nero D'avaola. Di questa leccornia ne esistono diverse varianti anche italiane. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e ricca di ingredienti.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

25 gr di burro

2 cipolle tagliate a fettine

100 gr di bacon a dadini

25 gr di farina

400 gr di pomodori pelati tritari

1 dl e 1/2 di brodo di carne

1dl e 1/2 di vino rosso

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di salsa Worcester

sale e pepe nero macinato

450 gr di salsicce (salsicce normali e affumicate, chorizos o salsicce napoletane piccanti e wustel)

400 gr di fagioli di Spagna bianchi in scatola

75 gr di funghi champignon

3 gambi di sedano tritati

Per la copertura

250 gr di farina addizionata di lievito

1 cucchiaino di sale al sedano

1 cucchiaino di erbe aromatiche miste

pepe nero macinato

50 gr di burro

1 dl e 1/2 di latte, più un poco per pennellare la pasta

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 200 gradi.

Far fondere il burro in una pirofila e friggervi le cipolle e i dadini di bacon per due minuti. Incorporare la farina, mescolando e cuocere per 1 minuto. Unire il pomodoro, il brodo, il vino, il concentrato e la salsa Worcester. Portare ad ebollizione mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Salare e pepare a piacere.

Tagliare le salsicce a grossi pezzi e unirle alla salsa. Aggiungere anche i fagioli sgocciolati, i funghi il sedano e far sobbollire. Mescolare la farina, il sale al sedano, le erbe aromatiche e il pepe nero. Incorporare il burro fino ad ottenere un composto friabile, poi versare il latte sufficiente ad ottenere un impasto soffice.

Stendere con il matterello la pasta in un disco alto circa un centimetro e ritagliare dei dischi di cinque centimetri di diametro. Appoggiarli tutto attorno alla pirofila sulle salsicce e pennellarli con un pò di latte. Passare la preparazione in forno per 25 minuti circa, finché la pasta sarà dorata. Sfornare e servire ben caldo.