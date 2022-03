La cucina creola ha origine nel sud degli Stati Uniti d'America e in particolare in Louisiana nella città di New Orleans. Nata intorno alla metà del diciottesimo secolo è una miscela fra le Ricette francesi, spagnole, italiane, dei nativi americani con influenze africane. Si può tranquillamente paragonare alla cucina Cajun per il frequente uso dei seguenti ingredienti: sedano, peperone e cipolla, ma la stragrande varietà dei prodotti tipici locali l'hanno trasformata in un prodotto gastronomico più ampio, che ha avuto parecchie influenze culinarie anche provenzali.

I piatti del profondo Sud americano, sono ricchi, colorati e pieni di sapori sempre diversi. Rispecchiano i differenti stili di vita di più culture che si evidenziano anche nel modo di mangiare. La Jambalaya è un piatto completo a base di carne e riso. Questa pietanza tipica della cucina creola mette in luce concretamente la varietà delle culture alimentari degli Stati Uniti. La carne di maiale assieme ai gamberetti conferisce a questa leccornia un sapore etnico unico nel suo genere. In alternativa alla carne di maiale si può usare quella di pollo tagliata a cubetti. La Jambalaya è un piatto che richiede l'abbinamento di un vino che abbia allo stesso tempo acidità e dolcezza come un Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinet del 2014, oppure come un Selbach Ostel di Mosel.

Si tratta di due buonissimi vini germanici che tagliano a metà la natura speziata di questa particolare ricetta. Di questo delizioso miscuglio di sapori ne esistono davvero parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta e apprezzata.

Ingredienti

Quantità per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 50 minuti

3 cucchiai di olio

600 gr di filetto di maiale, ripulito e tagliato a dadini di 1 cm circa

1 cipolla finemente tritata

2 coste di sedano tritate finemente

100 gr di salsiccia piccante a fette

50 gr di salsiccia all'aglio tritata a dadini

1/4 di abbondante brodo di pollo

100 gr di riso a grana lunga

sale e pepe nero macinato

2 cucchiai di zenzero grattugiato

1/2 cucchiaio di curcuma

1/2 cucchiaio di paprica

1 spruzzata di limone

100 gr di gamberetti sgusciati

Preparazione

Per prima cosa friggere il filetto di maiale in una padella fino a che prenderà colore.

Toglierlo poi dalla padella. Aggiungere un cucchiaio di olio e fare soffriggere la cipolla e il sedano. Togliere dalla padella e mettere da parte con il maiale. Aggiungere la salsiccia piccante e quella all'aglio, altro olio se necessari e dorare uniformemente. Tenere da parte. Versare nella padella metà del brodo, e con un cucchiaio di legno raschiare sul fondo e mescolare per deglassare il fondo di cottura.

Aggiungerlo al brodo rimasto e metterlo da parte con il maiale, le salsicce e le verdure già preparate. Scaldare il rimanente olio nella padella, versarvi il riso e farlo friggere mescolando fino a leggera doratura: occorreranno circa 10 minuti. Aggiungere il brodo, il maiale, la cipolla, il sedano, la salsiccia piccante e all'aglio. Portare a bollore, insaporire con sale e pepe, aggiungere lo zenzero, la curcuma, la paprica, il succo di limone. Mescolare e far sobbollire, a recipiente coperto a fiamma bassa, per 15 minuti. Aggiungere i gamberetti e cuocere per altri 5 minuti fino a quando il brodo sarà assorbito e il riso cotto.