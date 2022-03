Fra i secondi piatti della tradizione gastronomica italiana vi è lo spezzatino di vitello. Si tratta di un tipo di carne a cui la lenta cottura conferisce un sapore davvero prelibato, mentre la duplice cottura, dopo il riposo di una notte nel frigorifero, lo rende più tenero.

Questa pietanza va servita con un soffice purè di patate, oppure con un contorno di verdure a foglia larga, due accompagnamenti che serviranno a raccogliere tutto il sugo.

Questo tipo di carne può essere gustata con con un vino intenso e armonioso come un Nebbiolo, oppure con uno più erbaceo come il Merlot.

Di questa leccornia esistono davvero molte varianti; di seguito andiamo a proporre la versione più delicata e sfiziosa al palato.

Gli ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione: 10 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura: 2 ore

3 cucchiai di olio

1 kg di vitello per spezzatino a cubetti ( preferibilmente punta di petto)

1 grossa cipolla tritata fine

2 spicchi di aglio schiacciati

2 coste di sedano tritate finemente

400 gr di pomodoro pelati tritati

2 cucchiai di passato di pomodoro

4 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

1 cucchiaio di vino o sherry di vino rosso

1/2 cucchiaio di noce moscata grattugiata

sale e pepe nero macinato

2 tazze da tè di brodo di carne

250 gr di cipolline piccole novelle

1 cucchiaio di maizena

Preparazione

Per prima cosa occorre scaldare due cucchiai di olio a fuoco vivo in una padella per fritti e farvi rosolare il vitello, metà alla volta, due o tre minuti mescolando di continuo.

Poi si deve scolare la carne e disporla su una pirofila. Scaldare nella padella l'olio rimasto e farvi appassire, a fiamma bassa la cipolla, l'aglio e il sedano per cinque minuti. Aggiungere i pomodori, il passato e tre cucchiai di prezzemolo. Unire l'aceto, la noce moscata, sale e pepe. Versare la salsa sul vitello. Unire il brodo, mettere il coperchio e far sobbollire per un'ora e mezza circa.

Togliere dal fuoco, lasciar raffreddare e passare in frigorifero per tutta la notte.

Il giorno seguente occorre eliminare tutto il grasso in eccesso che si sarà rappreso in superficie. Aggiungere poi le cipolline, mescolare e far sobbollire per circa 30 minuti, scoperto. Sciogliere la maizena in due cucchiai di acqua e aggiungerla allo spezzatino. Far cuocere a fiamma bassissima, per altri cinque minuti. Spolverizzare con il prezzemolo rimasto prima di servire in tavola.