Una delle Ricette particolarmente apprezzate in Calabria e in tutto il sud Italia nei mesi estivi è senza dubbio la parmigiana di melanzane. Si tratta di una pietanza deliziosa e invitante da realizzare come secondo piatto oppure, data la ricchezza dei suoi ingredienti, come piatto unico. La parmigiana di melanzane è ideale da servire a tavola in occasione di un pranzo domenicale con parenti o amici. La versione calabrese di questo piatto prevede, tra i vari ingredienti, l'impiego della 'nduja, un insaccato della tradizione gastronomica calabrese, delle uova sode e del prosciutto cotto.

Di seguito la ricetta nelle sue varie fasi.

Gli ingredienti della parmigiana di melanzane alla calabrese

Gli ingredienti della parmigiana di melanzane alla calabrese per quattro persone sono:

un kg di melanzane

750 ml di salsa di pomodoro

180 gr di prosciutto cotto

una mozzarella

due uova sode

parmigiano grattugiato q.b.

un cucchiaio di 'nduja

un ciuffo di basilico

una cipolla rossa di Tropea

olio extravergine di oliva q.b.

La preparazione

Iniziare la preparazione lavando le melanzane ed eliminando il picciolo. Tagliarle a fette ed eliminare l'acqua amara di vegetazione mettendole sotto sale per circa 30 minuti.

Nel frattempo tritare la cipolla di Tropea e soffriggerla in una padella con dell'olio extravergine di oliva; versare la salsa di pomodoro e salare.

Aggiungere dell'acqua, un ciuffo di basilico e cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti.

Dopo aver fatto spurgare le fette di melanzana, sciacquarle sotto l'acqua corrente e friggerle con olio d'oliva in una padella piuttosto ampia. Una volta fritte, disporre le fette di melanzana su della carta assorbente da cucina al fine di eliminare l'olio in eccesso.

In una teglia da forno versare la salsa di pomodoro precedentemente cucinata, disporre le fette di melanzana fritte, aggiungere la mozzarella ridotta a tocchetti, le uova sode tagliate a fettine, il prosciutto cotto a pezzetti, la 'nduja e infine il parmigiano grattugiato. Ripetere lo stesso procedimento creando vari strati sino a esaurimento ingredienti.

Una volta realizzata la parmigiana di melanzane cuocerla in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 40 minuti. Quando la parmigiana di melanzane risulterà dorata, sfornarla, disporla su un piatto da portata, farla intiepidire e servirla.

La conservazione

La parmigiana di melanzane può essere conservata in frigorifero per non più di due giorni. Se cucinata in abbondanza la si può conservare in congelatore e al bisogno, dopo averla fatta scongelare, si può consumare scaldandola al microonde.