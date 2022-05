Il soufflé è un piatto della cucina francese. È ottimo sia per preparazioni dolci che per quelle salate. La parola soufflé in francese vuol dire soffiare e indica la caratteristica principale di questa ricetta, cioè la sofficità e la consistenza di questa pietanza. Quando si cuoce rigorosamente in forno il volume di questa leccornia infatti cambia, diventa estremamente leggero e un po' gonfio, cioè cresce. Con il passare degli anni, il soufflé è un piatto internazionale e moltissimi chef lo hanno arricchito con diversi ingredienti. I soufflé di avocado dorati rappresentano un delizioso intermezzo culinario a metà tra un antipasto oppure uno stupendo piatto unico.

Inoltre, data la particolarità dell'avocado acquistano anche un sapore quasi esotico. Si tratta infatti di leggerissimi soufflé abbondantemente cosparsi di parmigiano e di semi di sesamo abbrustoliti. È una leccornia facilmente abbinabile ad un vino bianco fruttato come il Soave Doc, fresco e profumato le cui note floreali si sposano a meraviglia con la morbidezza dell'Avocado. Di questa prelibatezza ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 15 - 20 minuti

50 gr di burro più quello per ungere la teglia

50 gr di farina

3 dl di latte

1 pizzico di pepe di cayenna

1 pizzico di tabasco

50 gr di parmigiano grattugiato

sale e pepe nero macinato

2 avocado (piccoli)

4 uova (separe i tuorli dagli albumi)

15 gr di semi di sesamo tostati

15 gr di pangrattato

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 200 gradi.

Spennellare di burro sei pirofile piccole da avocado in porcellana da forno. In un tegamino sciogliere il burro, aggiungere la farina e far cuocere a fuoco lento per un minuto. Allontanare dal fuoco e sbattendo incorporarvi il latte. Rimettere il recipiente sul fuoco e, lentamente portare a bollore mescolando. Allontanare di nuovo dal fuoco, e mescolando aggiungere il pepe di Cayenna, il tabasco, 40 gr di parmigiano, sale e pepe.

Dividere a metà gli avocado, togliere il nocciolo e la buccia. Schiacciare la polpa fino ad ottenere una purea morbida. Aggiungere il composto a base di formaggio e tuorli e montare a neve ben soda gli albumi. Incorporarli piano piano al composto a base di formaggio e avocado e amalgamare bene il tutto. Dividerlo nelle sei pirofile fino a riempirle.

Far scorrere la lama di un coltello lungo la parete interna di ogni pirofila. Questo espediente permetterà ai soufflé di gonfiarsi il più possibile in modo uniforme. Mescolare insieme il pangrattato, il parmigiano avanzato e i semi di sesamo, successivamente versare a pioggia sui soufflé. Mettere le pirofile su una carta da forno e far cuocere per 15 - 20 minuti. Servire la pietanza ben calda.