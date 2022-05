Il dolce al caffè è una torta ricca di sapore, morbida e cremosa. Si tratta di una ricetta molto semplice della cucina internazionale.

Per una resa migliore della torta in cottura è necessario aggiungere il caffè concentrato alla pasta genovese prima di addizionare con la farina, in modo che la pasta si amalgami meglio agli altri ingredienti. Questa leccornia può essere ideale se consumata assieme a uno spumante dolce e fruttato, come un bianco dei Fratelli Gancia. Il suo sapore deciso assaporato meglio con le note fruttate del vino.

Di questo dolce esistono davvero diverse varianti.

Di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire anche a casa senza particolari difficoltà.

Ingredienti

Quantitativi per 8 - 10 persone

Tempo di preparazione 50 minuti

Tempo di cottura 40 persone

500 grammi di composto per pasta genovese aromatizzato con 1 cucchiaino di caffè concentrato

4 cucchiai di liquore al caffè

50 grammi di mandorle in scaglie tostate

Per la crema

4 tuorli d'uovo

100 grammi di zucchero

275 grammi di burro fatto ammorbidire

due cucchiaini di caffè istantaneo in polvere

Il procedimento per la preparazione

Per prima cosa è necessario preriscaldare il forno a 190 gradi. Poi si deve versare la pasta in uno stampo di 20 centimetri di diametro e cuocerla al forno per circa 30 o 35 minuti.

Occorre poi tagliare la torta a metà in orizzontale e spruzzarla con il liquore.

Per preparare la crema al burro occorre innanzitutto lavorare con la frusta i tuorli d'uovo. Si deve poi fare sciogliere lo zucchero in una casseruola con un decilitro abbondante di acqua e far bollire lo sciroppo fino a quando una goccia, posta fra l'indice e il pollice, formerà un filo aprendo le dita.

Poi è possibile unire lo sciroppo ai tuorli, sbattendo il tutto. Sempre lavorando con la frusta, occorre incorporare al composto d'uova il burro ammorbidito. Sciogliere il caffè istantaneo in due cucchiaini di acqua e unirlo alla crema al burro. Farcire la torta con un quarto della crema (tenerne da parte un quarto) e spalmare quella restante su tutta la torta.

Disporre i filetti di mandorle tutt'attorno alla torta, pressandole. Riempire con la restante crema al burro una tasca da pasticcere con bocchetta a stella e spremere delle spirali al centro intorno al dolce.

Una volta completato il procedimento occorre tenere il dolce in un luogo fresco per lo meno per 30 minuti prima di servirlo.