Le polpette di melanzana rappresentano la pietanza estiva calabrese per eccellenza. Gradite sia dai grandi che dai più piccoli, possono essere gustate come secondo piatto oppure come antipasto assieme ad una grande varietà di formaggi e sottoli calabresi. Questa sfiziosa pietanza può essere realizzata anche in occasione di un pranzo al mare in compagnia di amici o di una scampagnata. La ricetta originale prevede che le polpette di melanzana vengano fritte, ma chi tiene alla linea può cucinarle anche al forno. Croccanti fuori e morbide all'interno, queste deliziose polpette sono ancora più buone se consumate calde.

La preparazione è semplice e di breve durata. Di seguito, viene proposta la ricetta in tutte le sue fasi.

Gli ingredienti delle polpette di melanzana

Gli ingredienti delle polpette di melanzana per 6 persone sono i seguenti.

800 g di melanzane;

120 g di pangrattato;

100 g di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

1 spicchio d'aglio;

1 ciuffetto di menta tritata (oppure prezzemolo);

pepe nero q.b.;

sale q.b.

Olio di semi q.b. (per la frittura).

La preparazione delle polpette di melanzana

Iniziare la preparazione delle polpette di melanzana lavando gli ortaggi e facendoli cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 60 minuti dopo averli disposti su una leccarda già foderata con carta da forno. Terminato il tempo di cottura, fare intiepidire le melanzane, dopodiché eliminare la buccia e il picciolo.

Inserire la polpa ottenuta all'interno di un colino e schiacciarla bene con una forchetta al fine di eliminare l'acqua in eccesso. Mettere la purea di melanzane dentro una ciotolina, aggiungere l'uovo sbattuto in precedenza e uno spicchio d'aglio già tritato. Successivamente, unire il pangrattato e il formaggio grattugiato, salare, pepare e, infine, aggiungere la menta tritata.

Lavorare l'impasto con le mani amalgamando bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dopo aver preparato l'impasto, realizzare le polpette prelevando delle piccole porzioni dal composto ottenuto.

Successivamente, versare l'olio di semi in una padella e scaldarlo, dopodiché disporre all'interno poche polpette per volta e friggerle per qualche minuto fino alla doratura.

Una volta fritte, togliere le polpette di melanzana dal tegame, scolarle per eliminare l'olio in eccesso, disporle su un piatto da portata e servirle calde.

La conservazione

Le polpette di melanzane possono essere conservate in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico per non oltre 2 giorni. Se realizzate in grandi quantità, è possibile anche congelarle crude per poi friggerle al bisogno.