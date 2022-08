La melanzana, originaria dell'Asia, arrivò in Europa con gli arabi e in Sicilia nel Quattrocento: essa è un ortaggio tipicamente estivo, benefico per il fegato e dotato di proprietà rimineralizzanti, depurative e antinfiammatorie.

Di seguito si propongono tre ricette vegane a base di questo ortaggio per preparare degli sfiziosi contorni: le melanzane piccanti, le melanzane con crema di anacardi e la padellata di melanzane.

Melanzane piccanti

Per preparare questa ricetta serviranno i semi di coriandolo e di cumino, già conosciuti anticamente, tanto che Plinio il Vecchio consigliava di tenere un po' di semi di coriandolo sotto il cuscino per prevenire la febbre e il mal di testa, mentre i semi di cumino venivano usati dagli antichi greci e romani come condimento e per ricavare una pasta da spalmare sul pane.

Ingredienti:

3 melanzane medie

2 spicchi di aglio

1/2 cucchiaino di semi di coriandolo

1/2 cucchiaino di semi di cumino

300 g. di yogurt di soia denso

paprika in polvere q.b

menta q.b

olio q.b

sale q.b

Preparazione:

Iniziamo pestando i semi in un mortaio, aggiungiamo l'aglio e lavoriamo fino a ottenere una crema che andremo ad amalgamare allo yogurt di soia, dopodiché insaporiamo con un pizzico di sale e di paprika.

Laviamo e tagliamo le melanzane a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro e facciamole friggere in una padella dal fondo spesso con olio caldo ma non fumante, togliamole e aiutandoci con della carta da cucina lasciamo assorbire l'olio in eccesso.

Disponiamo le melanzane su un piatto da portata accompagnando con una ciotola rivestita da una foglia di vite e contenente la salsa allo yogurt, decoriamo con qualche fogliolina di menta e portiamo in tavola.

Melanzane con crema di anacardi

Per realizzare questa ricetta ci serviranno gli anacardi, che sono originari del Brasile e hanno una forma che ricorda un cuore, per questo furono chiamati così.

Ingredienti:

2 melanzane

2 cipolle

2 spicchi di aglio

1 peperoncino rosso

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di aceto

menta q.b

olio q.b

sale q.b

Per la salsa:

300 g. di anacardi

2 spicchi d'aglio

1 peperoncino rosso

1 cucchiaio di miso chiaro

1 limone

sale q.b

Procedimento:

Facciamo scaldare 5 o 6 cucchiai di olio con l'aglio e il peperoncino tagliato a fettine, spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione per un'ora.

Tagliamo le melanzane a fette dello spessore di circa 5-6 cm, mettiamole su una placca ricoperta di carta da forno, saliamo e irroriamo con l'olio saporito appena ottenuto e poi mettiamole in forno a 200° per una quindicina di minuti, togliamole quando sono dorate e facciamole raffreddare.

Frulliamo gli anacardi con l'aglio, il peperoncino, il miso, il succo di limone e due dl d'acqua fino a ottenere una crema, saliamo, a parte tagliamo le cipolle ad anelli e facciamole appassire con due cucchiai d'olio, uniamo lo zucchero, l'aceto, il sale e cuociamo fino a caramellarle.

Mettiamo la salsa di anacardi sulle melanzane, uniamo le cipolle caramellate, qualche fogliolina di menta; il piatto è pronto e va servito freddo.

Padellata di melanzane

Con il termine padellata si intende una quantità di cibo che viene cotta in una sola volta in padella, anche in questo caso le melanzane sono le protagoniste della ricetta.

Ingredienti:

2 melanzane

1/2 limone

1/2 arancia

1/2 costola di sedano

1 cipolla

foglie di basilico q.b

foglie di menta q.b

olio evo q.b

sale q.b

pepe q.b

Procedura:

Spremiamo gli agrumi, facciamo appassire il sedano e la cipolla, tritiamo con qualche scorzetta degli agrumi, irroriamo di succo, facciamo restringere un istante e poi teniamo da parte il soffritto.

Nella stessa padella rosoliamo le melanzane che avremo tagliato a fettine e diviso a metà, rimettiamo il soffritto e facciamole insaporire 10-15 minuti finché diventeranno morbide, dopodiché potremo regolare di sale e pepe, aggiungere qualche fogliolina di basilico e di menta e servire.